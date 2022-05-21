AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan: Z kuşağı yoktur Teknofest kuşağı vardır

AK Parti Gençlik Kolları, "Bir Gençlik Şöleni" adı altında Adana'da bir etkinlik düzenledi. 81 ilden on binlerce gencin akın ettiği şölende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer aldı ve iki kez gençlere seslendi.

Erdoğan'ın ardından stadyumda düzenlenen etkinlikte söz alan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, konuşmasında Teknofest kuşağı vurgusu yaptı.

"Z KUŞAĞI YOKTUR, TEKNOFEST KUŞAĞI VARDIR"

Ülkenin gençlerini köleleştirme arzusu içinde olanlara seslenen İnan, "Z kuşağı yoktur, Teknofest kuşağı vardır. Kimsenin şüphesi olmasın, bu kuşak üretir bu kuşak çalışır yarının Türkiye'sini Recep Tayyip Erdoğan ile inşa eder." dedi.

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"YÜREĞİNİZ YETİYORSA BUYURUN GELİN"

İnan'ın açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle:

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"Dünyanın dört bir yanından 23 farklı ülkeden gelen misafirlerimiz ve 81 ilden büyük bir aşkla lideriyle Adana'ya buluşmaya gelen ak yürekli kardeşlerim, dünyanın en büyük gençlik teşkilatının cefakar, fedakar, koşu bittiğinde dahi bir sonraki istikamet için koşan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın en genç yol arkadaşları, hepinizi en kalbi duygularımızla selamlıyorum.

Bugün Gençlik Şöleni'mize Adana'dan yeniden Bismillah demenin coşkusunu yaşıyoruz. Burası Türkiye'nin en büyük stadyumlarından birisi. Stadyumlara sığmadık sığmıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım Türkiye gençliği olarak sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyoruz.

21 yıldır Türkiye'nin en dinamik, üretken gençliği AK Gençlik'tir. Burada milyonlarca gencin emeği vardır. Her bir gence dokunmaya çalışanaksiyonel bir anlayışla Türkiye'nin en büyük gençlik teşkilatı olmaya gayret gösteriyoruz.

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Yapısal reformların en önemlisi gençlik alanında yaptığınız reformlardır. Biz gerçekleri anlattıkça rahatsız olanlar oluyor elbette. Yapılan yatırımları anlattığımızda gözleri kör, kulakları sağır oluyor. Onlara düşen kin ve öfke, bize düşen gayret ve umut. Herkes fıtratının ve doğasının gereğini yapıyor. Bu yolda Allah'ın izniyle liderimizle yan yana yürümeye devam edeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanım bu stadı dolduran gençlerin hepsi 30 yaş altı. Bu stadı dolduran gençlerin sizden önce seçilme hakkı bile yoktu. Bizleri yanı başınıza oturttunuz, gençlerin başındaki tüm barikatları kaldırdınız. Bizlere potansiyelimizi yeniden hatırlattınız.

Toplumun gündemini boş yere meşgul eden z kuşağı zırvalığıyla dayattıkları içi boş algılarla bu ülkenin gençlerini köleleştirme arzusu olanlar bilmelidir ki, Z kuşağı yoktur Teknofest kuşağı vardır. Kimsenin şüphesi olmasın, bu kuşak üretir bu kuşak çalışır yarının Türkiye'sini Recep Tayyip Erdoğan ile inşa eder. 2053 2071'e aşkla şevkle sabırla yürür. Ama birileri, 27 Mayıs'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta, 27 Nisan'da, 7 Şubat'ta, Gezi'de, 17-25 Aralık'ta ve 15 Temmuz'da olduğu gibi bu yürüyüşü akamete uğratmaya çalışırlarsa; Adana'dan sözümüz olsun, Teknofest kuşağı o gün 15 Temmuz kuşağıdır. Yüreğiniz yetiyorsa buyurun gelin."

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