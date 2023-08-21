AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: 2019'da kaybedilen şehirler geri alınacak

"Edirne Millet Bahçesi, bir iki tane prosedür eksikliği varmış. Tamamlanır. Niye durdurtuyorsun ki? İhtar ver. 'Bak şurada bunları tespit ettik' de. Haklı sebepler de olabilir, bunlar tamamlanır. Millet Bahçesini, yani milletin nefesini niye durduruyorsun ki? Onlar tamamlansın, iş yoluna devam etsin. Böyle şey olur mu arkadaşlar? Böyle şey olmaz. Ama ben Edirne'den şu kokuyu alıyorum. Burada belediyenin yapması gereken bir sürü işi bizim il başkanlığımız yapıyor. Böyle belediyecilik olmaz arkadaşlar. Dolayısıyla artık milletimiz inşallah buna bir son verecek. Bu şehir yeniden eski, muhteşem günlerine dönecek. Bayındır hale, mamur bir hale gelecek. Çok güzel, çiçek gibi."