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AK Parti İstanbul Yaşlılar Koordinasyon Merkezine yeni başkan

AK Parti İstanbul Yaşlılar Koordinasyon Merkezi Başkanı Kamil Çakır 10. yılın sonunda görevini Fatih Dünemez’e devretti. Yeni Başkan Fatih Dünemez, "AK Parti davası içerisinde 20 yıla dayanan mücadele ruhuyla yürüdüğüm bu kutlu yolda, yeni görevimi bana tevdi eden başta AK Parti İstanbul İl Başkanım Osman Nuri Kabaktepe, İl Başkan Yardımcım Mehmet Fatih Serdar ve her daim desteğini esirgemeyen Kamil Çakır başkanlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle inşallah sıkmadık el, çalmadık kapı kalmayana dek tüm vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz" dedi.

16:43 . 15/08/2023 Salı
Yeni Şafak
AK Parti İstanbul Yaşlılar Koordinasyon Merkezine yeni başkan.

AK Parti İstanbul Yaşlılar Koordinasyon Merkezine yeni başkan.

AK Parti İstanbul Yaşlılar Koordinasyon Merkezi Başkanı Kamil Çakır 10. yılın sonunda görevini Fatih Dünemez’e devretti.


Uzun süre bu hizmette bulunan ve AK Parti İstanbul İl Sosyal Politikalar Başkanlığı bünyesinde YKM Başkanı olan Kamil Çakır,
"AK Parti ailesi içerisinde çalışmanın verdiği gururla görevimi devretmenin huzuru içerisinde olmaktan çok mutluyum"
dedi.

Yeni Başkan Fatih Dünemez,
"AK Parti davası içerisinde 20 yıla dayanan mücadele ruhuyla yürüdüğüm bu kutlu yolda, yeni görevimi bana tevdi eden başta AK Parti İstanbul İl Başkanım Osman Nuri Kabaktepe, İl Başkan Yardımcım Mehmet Fatih Serdar ve her daim desteğini esirgemeyen Kamil Çakır başkanlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle inşallah sıkmadık el, çalmadık kapı kalmayana dek tüm vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz"
dedi.


#AK Parti
#İstanbul
#Fatih Dünemez
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