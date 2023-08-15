AK Parti İstanbul Yaşlılar Koordinasyon Merkezine yeni başkan.

"AK Parti davası içerisinde 20 yıla dayanan mücadele ruhuyla yürüdüğüm bu kutlu yolda, yeni görevimi bana tevdi eden başta AK Parti İstanbul İl Başkanım Osman Nuri Kabaktepe, İl Başkan Yardımcım Mehmet Fatih Serdar ve her daim desteğini esirgemeyen Kamil Çakır başkanlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle inşallah sıkmadık el, çalmadık kapı kalmayana dek tüm vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz"