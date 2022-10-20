AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Azerbaycan’da trafik kazası geçirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretine eşlik eden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım’ın içinde bulunduğu araç, Zengilan Havalimanı yolunda kaza yaptı.

Sağlık durumları iyi olan Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım, kontrol amacıyla sağlık ekipleri eşliğinde helikopterle Bakü’de bir hastaneye götürüldü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik ve Efkan Ala da kendilerine eşlik etmek üzere Bakü’de kaldı.

Aracın şoförünün de genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

"ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ DURUMUMUZ İYİ"

Yıldırım kaza sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Azerbaycan seyahatimiz sırasında bir trafik kazası geçirdik. Allah’a şükürler olsun ki durumumuz iyi. Tedbir amaçlı hastanede kontrol altındayız. Dua eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum” dedi.





Azerbaycan seyahatimiz sırasında bir trafik kazası geçirdik.



Allah’a şükürler olsun ki durumumuz iyi. Tedbir amaçlı hastanede kontrol altındayız.



Dua eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum. REKLAM October 20, 2022

GÜNDEM Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye dünyada önemli güç merkezi

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaşasın Türkiye-Azerbaycan dostluğu

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Cebrayıl'da resmi törenle karşılandı