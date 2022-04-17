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POLİTİKA

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Bu coğrafya bizim kaderimiz

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İstanbul'da düzenlenen bir iftar programında gündeme ilişkin konuştu. "Gerçekten bu coğrafya bizim kaderimiz." diyen Yıldırım, "Bu coğrafyada ayakta kalmak, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi sağlam bir şekilde sürdürmek düne göre daha önemli hale gelmiştir." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: Bu coğrafya bizim kaderimiz
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım

Binali Yıldırım, Erzincan Kültür Eğitim Vakfının (EKEV) ev sahipliğinde Fatih'te düzenlenen iftar programında konuştu.

"ERDOĞAN BÜYÜK GAYRET GÖSTERDİ"

Türkiye'nin ateş çemberi içerisinde olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "İbn Haldun 'coğrafya kaderdir' diyor. Gerçekten bu coğrafya bizim kaderimiz. Bu coğrafyada ayakta kalmak, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi sağlam bir şekilde sürdürmek düne göre daha önemli hale gelmiştir. Kuzeyimizdeki savaşın ne zaman biteceğini öngöremiyoruz. Bazıları yadırgıyor, 'Cumhurbaşkanı neden bu kadar çabalıyor, savaş bizde mi' diye. Cumhurbaşkanımız, bu savaşın başlamaması için çok büyük gayret gösterdi." açıklamasında bulundu.

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"EN KÖTÜ BARIŞ BİLE SAVAŞTAN İYİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 40'tan fazla devlet başkanı ile görüştüğünü hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Onun sonucunda en samimi, hesapsız, kitapsız davranan ülkenin Türkiye olduğunu bütün dünya kabul etti. Onun için heyetler buraya geliyor, burada görüşüyor. Cumhurbaşkanı, her iki ülkenin başkanıyla da rahatlıkla görüşebiliyor. Biz barıştan yanayız. Biz diyoruz ki en kötü barış bile savaştan daha iyi. İnşallah bu dram da sona erer ve bütün insanlık, başta çevremiz olmak üzere, bu azaptan kurtulmuş olur."

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Bu coğrafya bizim kaderimiz
OYNAT 01:46
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Bu coğrafya bizim kaderimiz
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İstanbul'da düzenlenen bir iftar programında gündeme ilişkin konuştu. 'Gerçekten bu coğrafya bizim kaderimiz.' diyen Yıldırım, 'Bu coğrafyada ayakta kalmak, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi sağlam bir şekilde sürdürmek düne göre daha önemli hale gelmiştir.' ifadelerini kullandı.

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