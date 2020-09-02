AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan ABD'ye 'silah ambargosu' tepkisi: Siyaset dışı bir karar

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin Güney Kıbrıs Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına yönelik Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin silah ambargosunu kaldırmaya yönelik aldığı kararın Türkiye'ye karşı müttefiklik ruhuna uymayan önyargılı bir karar olduğunu belirten Kurtulmuş, "ABD'nin aldığı bu karar hem Akdeniz'deki hem de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin artmasına yol açacak siyaset dışı ve basiretsiz bir karardır. Kıbrıs adasındaki barışa zarar verecek bu adaletsiz kararın garantör ülke olarak karşısında duracağız ve bölgenin huzuru ve esenliği için uluslararası hukuktan aldığımız güçle yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin silah ambargosunu kaldırmaya yönelik aldığı karar Türkiye'ye karşı müttefiklik ruhuna uymayan önyargılı bir karardır. — Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) September 2, 2020

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