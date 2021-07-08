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POLİTİKA

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den Mansur Yavaş'a 'Naylon belediyecilik' tepkisi: Ankara'yı yavaş yavaş kurutuyor

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, seçim vaatlerini yerine getirmediğini savunduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’a sosyal medyadan yüklendi. Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP’li Mansur Yavaş şehrimizi kurutuyor, solduruyor. Yeşil alanların üstünü naylonla örtüp, taşla doldurmak peyzaj değildir, çevre katliamıdır, yeşil katliamıdır. Naylon belediyeciliktir." ifadelerini kullandı.

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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahinden Mansur Yavaşa Naylon belediyecilik tepkisi: Ankarayı yavaş yavaş kurutuyor
​AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, seçim vaatlerini yerine getirmediğini savunduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’a yüklendi.

Şahin, Twitter hesabında paylaştığı mesajda “CHP’li Mansur Yavaş şehrimizi kurutuyor, solduruyor. Yeşil alanların üstünü naylonla örtüp, taşla doldurmak peyzaj değildir, çevre katliamıdır, yeşil katliamıdır. Naylon belediyeciliktir.” ifadelerini kullandı.

Şahin, paylaşımda yer verdiği videoda ise, “Sevgili Ankaralılar… CHP’li Mansur Yavaş, Ankara’nın yeşil alanlarını, refüjlerini kuru peyzaj diyerek taşla doldurmaya başladı. Aynı Mansur Yavaş, seçimden önce bakın ne vadetmişti?” hatırlatmasında bulundu.

ŞAHİN, YAVAŞ’IN SEÇİM VAADİNİ HATIRLATTI

Yavaş’ın aday tanıtım toplantısında seçim vaadi olarak söylediği “Yeşil kuşakla çevrilmiş Ankara’nın içerisinde, böyle peyzaj betonuyla, büfelerle kuşatılmamış doğal park ve yaşam alanlarıyla kente nefes aldıracağız. Ankaramızı betona değil yeşile boğacağız.” sözlerinin anımsatıldığı videoda AK Partili Şahin, Yavaş’ın sözünü tutmadığını savundu.

“ŞEHRİMİZİN EKOLOJİK DENGESİNİ BOZDU”

Şahin, buna ilişkin olarak, “Şimdi ise, (Yavaş’ı kastederek) Ankara’nın yeşilini solduruyor. Park ve bahçeleri, refüjleri taşla dolduruyor. Yavaş, ‘Kente nefes aldıracağız, Ankara’mızı betona değil, yeşile boğacağız.’ dedi. Ama Ankara’nın yeşiline, kara kutu taşları reva gördü. Şehrimizin ekolojik dengesini bozdu. Park ve bahçeleri kuruttu. Bunu da marifetmiş gibi savundu.” şeklinde tepki gösterdi.

“ANKARA’YI YAVAŞ YAVAŞ KURUTUYOR”

Şahin videonun devamında, “1994 yılında kişi başına düşen yeşil alan miktarı 2 metrekare iken, AK Parti belediyeleriyle bu miktar 20 metrekareye kadar yükseldi. CHP’li Mansur Yavaş ise, Ankara’yı yavaş yavaş kurutuyor. Çocuklarımızın geleceğini karartıyor. Kimsenin Ankara’mızı kurutmaya, soldurmaya şehrimizi griye boyamaya hakkı yok.” sözleriyle Yavaş’ı hedefine aldı.

Şahin'in bu paylaşımları binlerce etkileşim aldı.

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