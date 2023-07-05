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AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı: Memur maaşı zammı teklifi TBMM'ye sunuldu

En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler konuya ilişkin "Teklifle seyyanen net 8 bin 77 lira artış görüyoruz." dedi.

12:22 . 5/07/2023 Çarşamba
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler

En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

"Net 8 bin 77 lira artış görüyoruz"

Teklife ilişin açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler
"En düşük emekli maaşı 22 bin 17 TL'ye yükseltilecek. Teklifle seyyanen net 8 bin 77 lira artış görüyoruz."
açıklamasında bulundu.
Güler'in açıklamaları şu şekilde;

Uzun zamandır yapılan çalışmaya son şeklini verdik. Teklifi başkanlığa sunduk. 17 maddeden oluşuyor.

Teklifle tüm memurların ücretlerinde sözleşme zammı, enflasyon farkına ek olarak seyyanen 8077 TL'lik artış öngörüyoruz. En düşük memur maaşı temmuzda 22 bin 17 TL'ye çıkacak. Artış oranı yüzde 86'yı buluyor. Ortalama memur maaşı 25 bin 15'ye çıkacak. Temmuz artış oranı yüzde 74'e karşılık geliyor. Kümülatif oranı yüzde 129 artışı sağlamış olacağız.

Teklifte emekli zammı yok

İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı teklifte yok. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Teklifte emekli maaşına yönelik düzenleme yok.



#Memur maaşı
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#TBMM
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#AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler
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