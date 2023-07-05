AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı: Memur maaşı zammı teklifi TBMM'ye sunuldu

Yılın ilk yarısında en fazla ihracatı 47,5 milyar dolarla İstanbul yaparken, ihracatını en çok artıran il yüzde 310 ile Muş oldu. Ocak-haziran döneminde 15 kent, 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. İlk yarıda İstanbul 47,5 milyar dolar, Kocaeli 9 milyar dolar ve Bursa 8,1 milyar dolarlık dış satıma imza attı. 26 il ihracatını artırırken, bu alanda başı yüzde 310 artış ile Muş, yüzde 207 artış ile Tunceli ve yüzde 23 artış ile Trabzon çekti.