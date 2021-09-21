AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: CHP'ye bırakın devleti tavuk bile emanet edilmez

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, katıldığı bir canlı yayında, Türkiye’nin devletler hukuku tarafından tanınan, üzerinde egemenlik hakkı kullanabileceği deniz yetki alanları anlamına gelen 'Mavi Vatan' kavramını hedef aldı.

Yunanistan ile aynı cepheden konuşan Çeviköz, "Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız." ifadelerini kullandı.

Skandal açıklamalara TBMM'de düzenlediği basın toplantısında tepki gösteren AK Parti Genel Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Biz egemenlik haklarımızı, 84 milyonun insanımızın lehine ve milletimizin devleti adına mavi vatanda egemenlik haklarımızı hak ve menfaatlerimiz sonuna kadar koruyacağınız diyoruz, CHP’nin Genel Baştan Danışmanı Türkiye’yi emperyal duygular ve siyasetlerin peşinde koşmakla suçluyor." dedi.

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Mavi Vatan'ı savunmak milli bir duruş gerektirir CHP'de bu var mıdır onu bilemeyiz

"ÇEVİKÖZ'ÜN SÖZLERİNİ ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Devletin ve milletin menfaatlerini uluslararası hukuk nezdinde korumanın nasıl böyle nitelendirildiğini soran Akbaşoğlu, "Çeviköz’ün sözlerini şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Bir sömürge valisi gibi batılılardan manda ve himaye dilenen, demokrasi dilenen her açıklamalarıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin değil, Türkiye düşmanlarının yanında yer alan bu zihniyeti kınadığımızı belirtmek isterim." diye konuştu.

"BU CHP'YE TAVUK BİLE EMANET EDİLMEZ"

Akbaşoğlu sözlerinin devamında ise, "Bırakın bu CHP zihniyetine devlet yönetmeyi, kapının önündeki tavuk bile emanet edilmez. Bunlar yönetmeyi, milli menfaatleri, milletin ve devletimizin lehine duruş sergilemeyi ortaya koyamayacak kendilerini emperyalistlerle birlikte hareket etme noktasında sömürge valisi zihniyetiyle hareket etme hususunda görevli sanan anlayış içindedir" şeklinde konuştu.

OYNAT 01:05 AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: CHP'ye bırakın devleti tavuk bile emanet edilmez AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP vekili Ünal Çeviköz'ün 'Mavi Vatan'ı hedef alan söylemlerine TBMM'de düzenlediği basın toplantısında tepki gösterdi. Çeviköz'ü şiddetle kınadıklarını ve sözlerini reddettiklerini vurgulayan Akbaşoğlu, 'CHP zihniyetine bırakın devlet yönetmeyi, kapının önündeki tavuk bile emanet edilmez.' dedi. BiP'te paylaş

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