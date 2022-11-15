AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan 6'lı masaya 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' eleştirisi: Millet için değil kendileri için istiyorlar

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İstanbul Beyoğlu'ndaki terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diledi.

Türk milletinin terörle mücadele konusunda her zaman hükümetin yanında yer aldığını söyleyen Akbaşoğlu, "Milletimizin terörü lanetleme, teröristi ortadan kaldırmayla ilgili yaklaşımı çok açık ve net. Bu konuda milletimiz müsterih olsun, teröre, teröriste ve arkasındaki güçlerin tamamına gerekli cevap mutlaka verilecek." diye konuştu.

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Bütün siyasi partilerin de terörle mücadeleye "amasız" ve "fakatsız" destek vermesi, terörün isimlendirilmesi konusunda geri durmaması gerektiğini dile getiren Akbaşoğlu, "Bu, apaçık PKK/PYD'nin ortaya koyduğu bir terör eylemi. Bu terörü ve teröristleri milletimizle beraber lanetliyoruz. Mücadelemiz son terörist ortadan kaldırılıncaya ve terörle mücadele emin adımlarla neticeye varıncaya kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.

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"Temeli çürük bir süreç"

6'lı masanın güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş üzerinde çalıştığını hatırlatan Akbaşoğlu, bu argümanın "temeli çürük, kamuoyunu oyalama ve kandırmaktan" ibaret bir süreç olduğunu söyledi.

Akbaşoğlu, "6'lı masanın bileşenlerinin şu soruya cevaplarının ne olduğunu halen öğrenebilmiş değiliz: Cumhurbaşkanını sizin önerdiğiniz sistemde kim seçecek? Halk seçmeye devam mı edecek yoksa halkın elinden bu yetkiyi alıp parlamentoya mı vereceksiniz? Aslında can alıcı soru bu" dedi.

6'lı masanın bu konuda kamuoyunu bilgilendirmesi gerektiğini belirten Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanını halk seçmeye devam edecekse açıklamalarına göre 1 kereliğine 7 yıllık seçilecek. Sembolik cumhurbaşkanı olacak kimsenin halk tarafından seçilmesi ne kadar anlamlı? 50 1 ile seçilen bir cumhurbaşkanının, yüzde 25-30 ile seçilen bir başbakanın emri altında kalması temsiliyet, demokratikleşme açısında ne kadar doğru? Başbakan partili olacak mı, olmayacak mı? Çünkü 'Yürütmenin başı partili olmamalı.' diyorlar. Dolayısıyla başbakan partili mi olacak yoksa partisiyle ilişiği kesilecek mi? Bunların cevabını kamuoyuna açık ve seçik şekilde vermeleri lazım. Parlamenter sistemle ilgili önerileri, 'güçlendirilmiş' sıfatını ismin önüne koymak suretiyle sanki farklı bir öneride bulunuyorlarmış gibi ama aslına bakarsak değişen hiçbir şey yok."

"Asıl niyetini gizlemek istiyor"

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, güçlendirilmiş parlamenter sistem ile yürütmenin güçlendirileceğinin ifade edildiğini aktararak, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde zaten yürütme güçlü şekilde dizayn edilmiş vaziyette. Milletin, doğrudan cumhurbaşkanını seçme yetkisini elinden alarak parlamentoya vermek ve vesayet odaklarının 367 kararı misali rol üstlenebileceği bir kapıyı aralamak istiyorlar" değerlendirmesini yaptı.

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6'lı masanın asıl niyetini gizlemek istediğini dile getiren Akbaşoğlu, "Asıl hedefleri, niyetleri, HDP dahil masanın bütün bileşenlerine bakanlık dağıtmak. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi millet için değil kendileri için istiyorlar" ifadesini kullandı.

Parlamenter sistemde Bakanlar Kurulu kararının teşekkül edebilmesi için bütün bakanların imza atması zarureti olduğuna işaret eden Akbaşoğlu, sözlerini, "Dolayısıyla terörle mücadele konusunda 'Kendilerine bakanlık vereceğiz.' dedikleri ortakları HDP'ye bakanlık verdiklerinde HDP imza atmadığı takdirde Türkiye'nin, Bakanlar Kurulu kararıyla teröristi takip etme konusunda zafiyete düşeceğini milletimiz biliyor" diye tamamladı.