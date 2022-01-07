Gündem AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlundan CHPli Özkoça fotoğraf cevabı
POLİTİKA

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu’ndan CHP'li Özkoç’a fotoğraf cevabı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un 8-9 Nisan 2014'te ABD'de FETÖ toplantısında çekilmiş fotoğraflarını kamuoyu ile paylaştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu’ndan CHPli Özkoç’a fotoğraf cevabı
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeler esnasında FETÖ’nün iftiralarını gündeme taşıyan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un 17/25 Aralık 2013’ten sonra ABD’de FETÖ toplantılarına katılıp boy boy fotoğraf verdiğini ve onlarla birlikte hareket ettiğini açıklamıştı.

CHP'li Engin Özkoç'tan itiraf gibi açıklama: Sebebi Erdoğan'ın varlığı
GÜNDEM
CHP'li Engin Özkoç'tan itiraf gibi açıklama: Sebebi Erdoğan'ın varlığı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise, katıldığı toplantının ve gösterilen fotoğrafın ısrarla 2013 yılına ait olduğunu söyleyerek gösterilen fotoğrafın daha sonra olduğunun ispat edilmesini istemişti.

FETÖ’nün CHP’deki KHK temsilcisi
GÜNDEM
FETÖ’nün CHP’deki KHK temsilcisi

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un 8-9 Nisan 2014'te ABD'de FETÖ toplantısında çekilmiş fotoğraflarını kamuoyu ile paylaştı.

CHP'li Engin Özkoç'tan haddi aşan sözler: Türkiye'de bir diktatör var
OYNAT 00:59
CHP'li Engin Özkoç'tan haddi aşan sözler: Türkiye'de bir diktatör var
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, katıldığı canlı yayında, Ortadoğu'daki gelişmeler üzerinden Türkiye Cumhuriyeti iktidarını hedef alarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' dedi. Özkoç, Irak'taki saraylar üzerinden verdiği örnekle, Türkiye'de bir beka sorunu olduğunu öne sürdü.


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