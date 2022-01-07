AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu’ndan CHP'li Özkoç’a fotoğraf cevabı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeler esnasında FETÖ’nün iftiralarını gündeme taşıyan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un 17/25 Aralık 2013’ten sonra ABD’de FETÖ toplantılarına katılıp boy boy fotoğraf verdiğini ve onlarla birlikte hareket ettiğini açıklamıştı.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise, katıldığı toplantının ve gösterilen fotoğrafın ısrarla 2013 yılına ait olduğunu söyleyerek gösterilen fotoğrafın daha sonra olduğunun ispat edilmesini istemişti.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un 8-9 Nisan 2014'te ABD'de FETÖ toplantısında çekilmiş fotoğraflarını kamuoyu ile paylaştı.