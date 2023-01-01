AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan İsveç'te 'Kur'an-ı Kerim yakma eylemi'ne izin verilmesine tepki: İsveç bütün insanlıktan özür dilemeli

İsveç'te Kuran'-ı Kerim'e yönelik yapılması planlanan alçak saldırıya tepkiler çığ gibi büyüyor. İsveç polisi tarafından Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’in yakılması eylemine izin verilmesine bir tepki de Adalet Bakanı Bozdağ'dan geldi. Alçak saldırıya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bozdağ, "Bu eyleme izin verilmesi, bir akıl tutulmasıdır. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerîm’e yönelik alçakça bir eyleme izin veren İsveç Hükümetini ve polisini kınıyorum." dedi.