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AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan İsveç'te 'Kur'an-ı Kerim yakma eylemi'ne izin verilmesine tepki: İsveç bütün insanlıktan özür dilemeli

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Türkiye'nin İsveç Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyona izin verildiğini belirterek "Bu melun ve menfur saldırıyı, şiddetle kınıyorum. İsveç hükümetinin derhal gereğini yapması ve bütün insanlıktan özür dilemesi lazım" dedi.

12:14 . 21/01/2023 Cumartesi
AA
Muhammet Emin Akbaşoğlu

Muhammet Emin Akbaşoğlu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesine tepki gösterdi.

İnsanlığın hidayet rehberi olan Kur'an-ı Kerim'i yakma girişiminde bulunmanın ve buna izin vermenin, "alçakça provokasyon" olduğunu söyleyen Akbaşoğlu, "Bu melun ve menfur saldırıyı, şiddetle kınıyorum. İsveç hükümetinin derhal gereğini yapması ve bütün insanlıktan özür dilemesi lazım." ifadesini kullandı.



#İsveç
#Kur'an-ı Kerim
#Muhammet Emin Akbaşoğlu
#AK Parti
11 minutes ago
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AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan İsveç'te 'Kur'an-ı Kerim yakma eylemi'ne izin verilmesine tepki: İsveç bütün insanlıktan özür dilemeli
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