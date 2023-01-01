AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan İsveç'te 'Kur'an-ı Kerim yakma eylemi'ne izin verilmesine tepki: İsveç bütün insanlıktan özür dilemeli

|
Muhammet Emin Akbaşoğlu
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesine tepki gösterdi.
İnsanlığın hidayet rehberi olan Kur'an-ı Kerim'i yakma girişiminde bulunmanın ve buna izin vermenin, "alçakça provokasyon" olduğunu söyleyen Akbaşoğlu, "Bu melun ve menfur saldırıyı, şiddetle kınıyorum. İsveç hükümetinin derhal gereğini yapması ve bütün insanlıktan özür dilemesi lazım." ifadesini kullandı.