|
Gündem

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: İsveç adeta kendi ateşine benzin döküyor

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada, "İsveç, uyarılarımıza rağmen, sadece NATO’nun, Avrupa’nın değil, insanlık değerlerine de aykırı davranmaya devam ediyor. NATO’ya girme iddiasındaki bir ülke terör yandaşlarının hadsiz, alçak gösterileriyle gündeme gelirken, şimdi de yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i yakılmasıyla gündemde. İsveç, adeta kendi ateşine benzin döküyor. Bu dünya barışı için de tehlike" dedi.

Ankara
Ankara
18:10 . 21/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bülent Turan

Bülent Turan

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "
İsveç, uyarılarımıza rağmen, sadece NATO’nun, Avrupa’nın değil, insanlık değerlerine de aykırı davranmaya devam ediyor. NATO’ya girme iddiasındaki bir ülke terör yandaşlarının hadsiz, alçak gösterileriyle gündeme gelirken, şimdi de yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i yakılmasıyla gündemde. Bu aşağılık saldırıya izin veren İsveç makamları da en az o hadsiz kadar suçludur. Bunun adı eylem değil, İslam düşmanlığıdır, alçak bir provokasyondur. İsveç, adeta kendi ateşine benzin döküyor. Bu dünya barışı için de tehlike
" ifadelerini kullandı.


Turan, "
Hem terör seviciler ülkenizde cirit atacak hem Kur’an-Kerim’imizi yakacaksınız hem de ben NATO’ya gireceğim. Böyle bir şey olabilir mi? Bu zihniyet değişmediği sürece mesafe kat edilmesi mümkün değil. Bakınız Fransa’yı terör konusunda uyarmıştık, PKK yandaşları Paris’i yaktı. Bugün bunu yapan, sicili kabarık, insanlık düşmanı şahıs, İsveç için de bir tehdittir. Yükselen faşizm ve İslamofobi ile birlikte küresel terörizmi büyütmek kimseye huzur getirmez. Tüm İslam ülkeleri, insanlık değerlerini savunan ülkeler, bu hadsizlik karşısında kenetlenmeli"
açıklamasında bulundu.

#Bülent Turan
#İsveç
#AK Parti
2 saat önce
default-profile-img
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: İsveç adeta kendi ateşine benzin döküyor
Selçuk İnan: "Biz de bugün hakemlerden şikayetçiyiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masaya SİHA tepkisi: Hazımsızlığın ilk değil en son örneğidir
Fatih Erbakan'dan İsveç'e sert tepki: Kelimelerle ifade edilemeyecek bir skandal
Hakan Ural'dan sert tepki: Bunların derdi Cumhurbaşkanı Erdoğan
MSB duyurdu: Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalandılar
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.