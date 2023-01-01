AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: İsveç adeta kendi ateşine benzin döküyor

İsveç, uyarılarımıza rağmen, sadece NATO’nun, Avrupa’nın değil, insanlık değerlerine de aykırı davranmaya devam ediyor. NATO’ya girme iddiasındaki bir ülke terör yandaşlarının hadsiz, alçak gösterileriyle gündeme gelirken, şimdi de yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i yakılmasıyla gündemde. Bu aşağılık saldırıya izin veren İsveç makamları da en az o hadsiz kadar suçludur. Bunun adı eylem değil, İslam düşmanlığıdır, alçak bir provokasyondur. İsveç, adeta kendi ateşine benzin döküyor. Bu dünya barışı için de tehlike