Gündem AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan tehditler savuran Kılıçdaroğluna seslendi Ne büyük bir acizliktir bu?
POLİTİKA

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan tehditler savuran Kılıçdaroğlu'na seslendi: Ne büyük bir acizliktir bu?

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tehditler savurmayı alışkanlık haline getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tercümanı Fatima Gülham Abushanab'ı hedef aldı. Abushanab'ı açık açık tehdit eden Kılıçdaroğlu'na bir tepki de AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi. CHP liderine seslenen Turan, "Gelin bizimle siyasi kavga yapın, polemik yapın; ama çalışanları tehdit etmek ne demek? Ne büyük bir acizliktir bu?" ifadelerine yer verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan tehditler savuran Kılıçdaroğluna seslendi: Ne büyük bir acizliktir bu?
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan

Daha önce memur ve bürokratları tehdit eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde bu kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tercümanı Fatima Gülham Abushanab'ı hedef aldı.

BU KEZ HEDEFİNDE ERDOĞAN'IN ÇEVİRMENİ VARDI

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda Abushanab'dan hesap soracağı imasında bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan ne zaman diplomatik görüşmelerde çevirmen olarak yanına o hanım kızımızı aldıysa, ya milyonlarca kaçak sığınmacı ülkemize girdi ya da bedeli milletimize çok yüksek olan sözleşmelere imza attırdılar. Hep söyledim yine söyleyeceğim, Batı Erdoğan hakkında çok şey biliyor.

Çevirmen hanım kızımızdan, yüzbinlerce Afgan sığınmacının ülkemize gelmesine yol açan o toplantıda Biden ile neler konuşulduğunu seçimlerden sonra devletimize açıklamasını talep edeceğiz. Verilen her yetki, sorumluluğu ile birlikte gelir. Kendisi de bunu bilecek yaştadır."

Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımları büyük tepki çekerken AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan da konuya ilişkin açıklamada bulundu. CHP liderine sosyal medya hesabından yanıt veren Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Gelin bizimle siyasi kavga yapın, polemik yapın; ama çalışanları tehdit etmek ne demek?!

Ne büyük bir acizliktir bu!"

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