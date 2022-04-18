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POLİTİKA

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Göçmen meselesini istismar edenlere meydanı bırakmayacağız

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, FETÖ'cülerin, PKK'lıların ve Türkiye düşmanlarının göçmen meselesini istismar etme gayreti içinde olduğunu belirterek, "Meydanı onlara bırakmayacağız" dedi.

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Haber Merkezi DHA
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Göçmen meselesini istismar edenlere meydanı bırakmayacağız
​AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özkan, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınayarak, "Son 10 yıldır her ramazan ayında sistematik hale gelen bu saldırılarına karşı, elbette İsrail'den huzur, adalet ve barış beklentimiz yoktur. Buna mukabil uluslararası toplumun duyarsızlığı, hukuk, adalet ve barış için kurulmuş uluslararası teşkilatların ve yapıların sessizliği, bütün insanlığın vicdanını bir kez daha sızlatmaktadır. Eğer mesele petrol olsaydı, Birleşmiş Milletler'in, NATO'nun, ABD'nin, Avrupa'nın teyakkuza geçtiğine tanık olurduk. Eğer mesele Batı'nın çıkarları olsaydı şu anda savaş çanları çalıyor olurdu. Ama mesele mazlum Filistin olunca, mesele Müslüman kanı olunca ne yazık ki dünya sessizliğe gömülmektedir. İşgalci İsrail'in, barbar, aymaz tutumunu ve Batı'nın, uluslararası kuruşlarının sessizliğini şiddetle kınıyoruz" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Türkiye düşmanları mülteci meselesini istismar etme gayretindeler
OYNAT 02:04
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Türkiye düşmanları mülteci meselesini istismar etme gayretindeler
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, FETÖ'cülerin, PKK'lıların ve Türkiye düşmanlarının göçmen meselesini istismar etme gayreti içinde olduğunu belirterek, 'Meydanı onlara bırakmayacağız' dedi.

'TERÖRÜ BU TOPRAKLARDAN SÖKÜP ATMAYA KARARLIYIZ'

Ardından dün gece Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe- Kilit Operasyonu'na değinen Özkan, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinden gelen terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak maksadıyla Metina, Zap ve Avaşin bölgelerinde, Atak helikopterlerimiz, İHA ve SİHA'larımız, kahraman komandolarımız ve bordo berelilerimiz ile Pençe Kilit Operasyonu başlatmıştır. Cumhurbaşkanımızın çerçevesini çizdiği, 'terörü kaynağında kurutma' stratejimizi etkin biçimde uyguluyor, milletimize kast eden bütün terör örgütleriyle mücadelemizi kesintisiz bir biçimde sürdürüyoruz. Terörü ve uzantılarını bu topraklardan söküp atmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

'GÖÇMEN MESELESİNİ İSTİSMAR ETME GAYRETİNDELER'

  • Açıklamalarının ardından basın mensuplarını sorularını yanıtlayan Özkan, mülteci tartışmalarına ilişkin, "FETÖ'sü, PKK'sı, Türkiye düşmanları, PKK'ya silah gönderenler, FETÖ'yü kucağında besleyenler büyük bir organizasyon aşaması içeresinde sosyal medya ve diğer algı operasyonlarını ortaya koymak ve kullanmak suretiyle, mülteci meselesi ve göçmen meselesini istismar etme gayreti içerisinde. Meydanı onlara bırakmayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Cahit Özkan: CHP para vererek yaptırdığı anketlerde yüzde 23-24 bandını aşamayan bir parti
GÜNDEM
Cahit Özkan: CHP para vererek yaptırdığı anketlerde yüzde 23-24 bandını aşamayan bir parti

Cahit Özkan: CHP para vererek yaptırdığı anketlerde yüzde 23-24 bandını aşamayan bir parti
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