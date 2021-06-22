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POLİTİKA

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan Kılıçdaroğlu'na: Lanetliyoruz ve telin ediyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan "milli güvenlik sorunu" açıklamalarına tepki gösterdi. Özkan, Kılıçdaroğlu'nu lanetlediğini vurgulayarak, "Onlar rahatsız olmaya devam etsinler, biz güçlü Türkiye idealine ulaşmaya, Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğluna: Lanetliyoruz ve telin ediyoruz
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Milli güvenlik sorunudur" ifadelerini kullandı.

CHP liderinin sözlerine AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM'de yaptığı basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

"Kılıçdaroğlu'nu lanetliyoruz"

Kılıçdaroğlu'nun ifadelerini lanetlediklerini ve telin ettiklerini vurgulayan Özkan, "Bay Kemal, sürekli, Türkiye’nin destan yazan silahlı kuvvetlerinin yerli ve milli savunma sanayi teknolojisiyle donatılmasına karşı çıkıyor. MKE ile ilgili yapılacak reform, Türkiye’nin savunma teknolojisinde dünya devi olmasını sağlayacaktır. MKE’nin daha hızlı çalışmasını, daha verimli teknoloji üretimini sağlayacaktır. Onlar rahatsız olmaya devam etsinler, biz güçlü Türkiye idealine ulaşmaya, Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"CHP'nin yaptığı yalan dolan siyaseti"

CHP’nin hem milletvekillerinin hem de yayın organlarının gündeme getirdiği "Genel müdüre 15 maaş, danışmanına 5 maaş" gibi yalan yanlış haberlerin milletle Cumhur İttifakının gönül bağını yıkmaya yönelik olduğunu ifade eden Özkan, "Bu yalan dolan siyasetinin milletimiz karşısında hiçbir değeri yok. 1581 sayılı Kanunun 3. maddesinde kooperatifler, bölge birlikleri ve merkez birliği tarafından kurulan şirketlerin sadece birinden ücret ve huzur hakkı ödenebileceği açıkça ifade ediliyor. Bu kadar açık ve net düzenlemeye rağmen oluşturulmaya çalışılan bu heyula, yalan dolan siyasetini kınıyor, nefret ediyoruz ve milletimize şikayet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında kapatma davası açılan HDP'ye dair konuştu. HDP'yi savunan Kılıçdaroğlu, 'Siyasi partileri kapatmak, onları topluma farklı şekillerde tanıtmak veya terör örgütleriyle onları bağlantılandırmak asla doğru değil. Varsa böyle bir şey devletin güvenlik güçleri hakimleri devreye girer. Haksızlık kime yapılırsa yapılsın karşı çıkmak bizim temel görevimiz' dedi.

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