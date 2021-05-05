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POLİTİKA

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: MHP'nin anayasa önerisi çok kıymetli

MHP'nin 100 maddelik anayasa taslağı hazırlamasına ilişkin açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Sayın Devlet Bahçeli'nin açıkladığı 100 maddelik anayasa önerisi bizim için çok kıymetlidir. Partimiz de çalışmalarını yürütmektedir. Diğer siyasi partiler de yeni ve sivil bir anayasaya konusunda katkı sunarlarsa bu demokrasimiz için kazanç olur" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: MHPnin anayasa önerisi çok kıymetli
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni anayasanın tarihi bir görev olduğunu, MHP’nin buna ön şartsız hazır olduğunu bildirerek, partisinin 100 maddelik taslağının hazır olduğunu açıklamıştı.

Bu gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla değerlendiren AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, MHP'nin önerisinin "Çok değerli" olduğunu söyledi. Elitaş, şu ifadeleri kullandı:

"2023 yılına giderken yeni ve sivil bir anayasanın yapılmasını doğru buluyoruz. Artık askeri darbelerin yaptığı anayasalar değil, sivil iradenin yaptığı, halkoyuna sunulmuş, halkın kendi özgür iradesiyle, içinden geldiği gibi oy verdiği bir anayasanın oluşmasının zamanı gelmiştir.

MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin açıkladığı 100 maddelik anayasa önerisi bizim için çok kıymetlidir. Partimiz de çalışmalarını yürütmektedir. Diğer siyasi partiler de yeni ve sivil bir anayasaya konusunda katkı sunarlarsa bu demokrasimiz için kazanç olur."

MHP'nin anayasa taslağı neleri içeriyor?

  • Teklife göre TBMM Başkanı’na siyasi krizlerin çözümünde “arabuluculuk” görevi veriliyor. Başkanlık sisteminde başkan ile birlikte iki başkan yardımcısı da seçimle geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı “Türkiye Diyanet Kurumu” olarak yeniden yapılandırılıyor. Anayasa Mahkemesi yüksek mahkeme olarak değil, özel bir statüde düzenleniyor. Yüce Divan yargılaması ve siyasi parti kapatma davaları “Yüce Divan” adıyla oluşturulan yeni bir mahkemeye veriliyor.

Bahçeli açıkladı: MHP’den 100 maddelik anayasa taslağı
GÜNDEM
Bahçeli açıkladı: MHP’den 100 maddelik anayasa taslağı
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