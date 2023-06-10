AK Parti Grup Başkanvekili Gül'den yeni anayasa mesajı: AK Parti parlamentoda öncülük yapacak

"Sağlıktan ekonomiye ve hukuk alanındaki reformlara, eğitime, ulaşıma varıncaya kadar her alanda vaatlerimizi yerine getireceğiz. Milletimize verdiğimiz tüm sözleri gerçekleştireceğiz. Bu çerçevede yeni anayasa Türkiye Yüzyılı için çok önemli hedeflerden birisidir. Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı yeni anayasadır ve inanıyorum ki bu dönemde Türkiye yeni, sivil anayasasını yapacaktır. AK Parti bu anlamda yine parlamentoda öncülük yapacaktır. Türkiye'nin darbe anayasasının tortularından kurtulmaya ve sivil bir anayasaya ihtiyacı vardır. Bu dönemde bunu gerçekleştirmek için AK Parti olarak yapıcı, uzlaşmacı ve müzakereci bir anlayışla tüm partilerle parlamentoda yine öncülük yaparak bir masa etrafında yeni anayasamızı ortaya koymak için gayret edeceğiz. İnanıyorum ki bu dönem Türkiye Yüzyılı'na yeni ve sivil anayasayla, demokratik, çoğulcu, katılımcı anayasayla gireceğiz. Türkiye bunu hak ediyor."