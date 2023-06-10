AK Parti Grup Başkanvekili Gül'den yeni anayasa mesajı: AK Parti parlamentoda öncülük yapacak

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül açıklama yaptı.
AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret eden Gül, buradaki konuşmasında, Gazianteplilerin seçimlerde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a önemli destek verdiğini söyledi.
Türkiye'nin seçimlerle yeni yüzyıla ilk adımını attığını ifade eden Gül, "Türkiye Yüzyılı daha büyük bir Türkiye demek, yükselen Anadolu, yükselen Gaziantep, daha güçlü bir Türkiye demek, daha büyüyen, daha gelişen bir Türkiye demek." diye konuştu.
Gül, deprem başta olmak üzere tüm meselelerin çözülmesi için çaba göstereceklerini dile getirdi.
Türkiye'nin yeni yüzyıl hedeflerini gerçekleştireceği bir döneme gireceğini söyleyen Gül, şöyle devam etti:
Gül, seçimin ardından muhalefetin yenilgi ve milletin iradesine tahammülü olmadığını gördüklerini dile getirdi.
"Seçim sonuçlarına, sipariş anketler değil, milletin iradesi karar veriyor"
Abdulhamit Gül, şunları kaydetti:
Gül, köylüsüyle, çiftçisiyle, kentlisiyle 85 milyonun bir olduğunu ve milletin mesajını alarak yollarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Ziyarette, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Ali Şahin, Derya Bakbak, Mesut Bozatlı, Mehmet Eyup Özkeçeci ve İrfan Çelikaslan da hazır bulundu.