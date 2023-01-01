AK Parti Grup Başkanvekili Turan: CHP başörtüsü konusunda kamuoyundan özür dilemeli

"Ancak geçen ay ne oldu? PKK, Paris’i yaktı. Yani o gün beslediği yılan, gün geldi kendilerini soktu. Aynı gerekçeyle uyarıyoruz; İsveç de buna dur demezse, bu yanlışlar yarın kendisine olacak muhtemel belaların başlangıcı olacaktır. İsveç, adeta kendi yangınına benzin döküyor, benzin taşıyor. Bu faşist bir yaklaşımdır, nefret suçu işlenmektedir. Yakan kadar, izin veren de görmeyen de sorumludur. İsveç, sadece NATO’dan değil, insanlıktan uzaklaşıyor. İsveç NATO’nun kapısında daha çok uzun süre bekler. Faşizmin, İslamofobi'nin kimseye faydası yok. İsveç’i bu yanlıştan dönmeye davet ediyorum."