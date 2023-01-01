AK Parti Grup Başkanvekili Turan: CHP başörtüsü konusunda kamuoyundan özür dilemeli

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan.
Biga'da işyeri açılışı gerçekleştirip vatandaşlarla bir araya gelen Turan, daha sonra partisinin Biga ilçe başkanlığında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bülent Turan, geçmişte kendilerinin Fransa’yı terör konusunda uyardıklarını da hatırlatarak, Paris olaylarına dikkati çekti.
"Fransa bizi dinlemedi, bizim aleyhimizde ne kadar terörist varsa onlara ülkelerinde yaşama imkanı verdi" diyen Turan, şöyle devam etti:
Turan, 6’lı masanın seçimlere birkaç ay kalmışken aday polemiğinin devam ettiğini söyleyerek, "Lozan görüşmeleri bile 3 ay sürmüştü. 10 aydan beri neyi paylaşamıyorsunuz. Ondan dolayı seçim gelmeden, takvimi kaçırmadan bir ay önce adaylarını açıklamaya devam ediyorum. Ayrıca, İYİ Parti CHP’nin adayını beğenmiyor, CHP İYİ Parti’nin adayını beğenmiyor. Her gün bir kavga ve polemikle baş başalar. Türklük tartışmaları, İHA ve SİHA’lara dokunma iddiaları, özerklik tartışmaları, tezkereye evet, hayır deme tartışmaları, oldu olacak HDP’nin adayını kabul edin de bu aday konusunu çözmüş olun." ifadelerini kullandı.
Bülent Turan, İYİ Parti ve CHP’nin başörtüsüne anayasal güvence getirilmesi konusunda görüşmeleri kabul etmediğini, ama komisyon çalışmalarına katılmalarının değerli olduğunu vurguladı.
Programa AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, AK Parti Biga İlçe Başkanı Nihat Borazan, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi ve Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı ile teşkilat mensupları katıldı.