AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz İBB'ye sordu: 3 yılda açılan fabrika neden ekmek üretmiyor?
AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İBB tarafından 3 yıl sonra tamamlanan Hadımköy'deki ekmek fabrikasında ekmek üretilmediğini söyledi. İBB Meclisi'nde yaptığı konuşmayı paylaşan Türkyılmaz, "Halk Ekmek fabrikasındaki 310 milyon finansman bizim dönemimizde gerçekleştirilmişti. Ona rağmen arkadaşlar 3 yıl boyunca bitirememişti Şu an ise ekmek üretmeyen bir fabrikadan bahsediyoruz" dedi.
İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, AK Parti döneminde temelleri atılan ve İBB tarafından 3 yıl sonra tamamlanan Hadımköy'deki ekmek fabrikasında ekmek üretilmediğini açıkladı.
"İBB ANLI ŞANLI AÇILIŞINI YAPTI"
İBB Meclisi'nde yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşan Murat Türkyılmaz, paylaşımına "İBB’nin Hadımköy’de aylar evvel anlı şanlı açılışını yaptığı Halk Ekmek fabrikasında hala ekmek üretilmediğini biliyor muydunuz?" notunu düştü.
Türkyılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"2018 yılında CHP'nin iç borçlanma talebine ben, Doğan bey ve Tarık bey de o zaman meclis üyesiydik. Arkadaşlarımız Hadımköy'deki ekmek fabrikasının iç borçlanmasına "Hayır" demişlerdi. Biz burada oy çokluğu ile o iç borçlanmayı geçirmiştik
REKLAM
Birinci sorum; Bu kadar zamandır Halk Ekmek Fabrikası neden ekmek üretmiyor. hadi üretiyorsanız, ne kadar ekmek dağıttınız. Bu soruları cevaplarsanız iyi olur. Çünkü o dönem halk ekmek kuyrukları üzerinden hakikaten ciddi üzücü bir istismar süreci devam etti. Kuyruklar yok.
"EKMEK ÜRETMEYEN BİR FABRİKADAN BAHSEDİYORUZ"
Size bir de yetki vermiştik Halk Ekmek büfelerinin açılmasıyla ilgili. O yetkiye istinaden kaç tane büfe açtınız. Bu arada o Halk Ekmek fabrikasındaki 310 milyon finansman da bizim dönemimizde gerçekleştirilmişti. Ona rağmen arkadaşlar 3 yıl boyunca bitirememişti. Şuan ise ekmek üretmeyen bir fabrikadan bahsediyoruz."