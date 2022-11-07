AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz'dan yeni açılan hatta yaşanan arızaya tepki: Kurdele belediyeciliği deyince de kızıyorsunuz İBB tarafından geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Sarıyer Rumeli Hisarüstü ile Beşiktaş sahildeki Aşiyan Parkı arasında hizmet veren füniküler hattındaki seferler teknik arıza nedeniyle durduruldu. AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, yeni açılan hatta yaşanan arızaya yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Türkyılmaz, "Halk Ekmek fabrikası açarlar ekmek üretmezler, füniküler açarlar sefer yapamazlar. Kurdela belediyeciliği deyince de kızıyorsunuz" dedi.

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