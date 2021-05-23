Gündem AK Parti İl Başkanları Toplantısı Demokrasi ve Özgürlükler Adasında yapılacak
POLİTİKA

AK Parti İl Başkanları Toplantısı Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yapılacak

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, 27 Mayıs Perşembe günü, 27 Mayıs 1960 darbesinin 61. yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilecek. Kongre merkezi, müzeler, otel, spor salonu gibi yapıları, sosyal donatı alanları ve geçmişte yaşananlara vurgu yapan anıt ve heykelleriyle yeniden düzenlenen Yassıada, törenle "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak hizmete açılmıştı.

Haber Merkezi AA
AK Parti İl Başkanları Toplantısı Demokrasi ve Özgürlükler Adasında yapılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk demokrasi tarihinde "kara bir leke" olarak anılan 27 Mayıs 1960 darbesinin 61. yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda olacak. Erdoğan, burada düzenlenecek anma programına katılacak.

ANMA VE TOPLANTI AYNI GÜN

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı da aynı gün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yapılacak. Toplantıya, AK Parti'nin 81 il ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkanlarının katılması bekleniyor.

YARGILAMALAR BURADA YAPILMIŞTI

Toplantının gerçekleştirileceği önceki ismiyle Yassıada, 1960 darbesi sonrasındaki yargılamalara ev sahipliği yapmıştı. Yargılama süreci Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamıyla sonuçlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yassıada’yı tarihe gömüp Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirdik
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yassıada’yı tarihe gömüp Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirdik

YASSIADA YENİDEN DÜZENLENDİ İSMİ DEĞİŞTİ

Geçen sene darbenin 60. yılında, kongre merkezi, müzeler, otel, spor salonu gibi yapıları, sosyal donatı alanları ve geçmişte yaşananlara vurgu yapan anıt ve heykelleriyle yeniden düzenlenen Yassıada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak hizmete açılmıştı.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndan ilk kareler
FOTOĞRAF 36
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Tarihin utanç sayfalarının yazıldığı, Türk milletinin vicdanında derin yaralar açan 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin üzerinden 60 yıl geçti.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, TOBB, GTİ işbirliğiyle yap-işlet-devret modeliyle, darbenin ardından idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın yargılamasının yapıldığı Yassıada ve Sivriada'daki tarihi ve kültürel değerlere sahip yapıların korunarak yenilenmesi ve bu adaların halkın hizmetine sunulması amacıyla 2015 yılında temeli atılan proje tamamlandı.
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Adı, 2013 yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirilen Yassıada, darbe döneminin karanlığına ışık tutacak merkez haline geldi.
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Çehresi son 5 yılda değişen 103 bin 750 metrekarelik alana sahip ada, demokrasiye vurulan darbenin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından halkın hizmetine açılacak.
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Darbelerin sonuçlarını yeni nesillere aktarırken dünyaya da demokrasi ve özgürlükler konusunda ev sahipliği yapacak olan adada, söz konusu dönemde yargılamaların yapıldığı mahkeme salonu da 27 Mayıs Müzesi'ne dönüştürüldü.
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Adada, 600 kişilik Adnan Menderes Kongre Merkezi'nin yanı sıra cami, 125 odalı otel, kütüphane, sergi salonu, seyir terasları ve Demokrasi Parkı gibi birçok donatı alanı bulunuyor.
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Adada bulunan 24 metre uzunluğundaki Demokrasi Feneri, karanlıktan aydınlığa geçişi ve demokrasinin geleceği tuttuğu ışığı simgeliyor.
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Bu arada, hummalı çalışma neticesinde yeni şeklini alan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın logosuna yandan bakıldığında Adnan Menderes'in silüeti görülüyor.
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Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndan ilk kareler
Türk demokrasi tarihinde "kara bir leke" olan 27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yılında Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası adıyla bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından hizmete açılacak.


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