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AK Parti İl Başkanlığı binasına saldıran şahıs gözaltına alındı

AK Parti Ankara İl Başkanlığı binasına taşla saldırıda bulunan A.Y. adlı kişi polis tarafından gözaltına alındı. Polisler tarafından kelepçelendikten sonra ekip aracına bindirilen A.Y. ile ilgili incelemelerin devam ettiği belirtildi.

18:42 . 5/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
İl başkanlığı binasına taşla saldırı gerçekleştirilmişti.

İl başkanlığı binasına taşla saldırı gerçekleştirilmişti.

Olay, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Çankaya ilçesi Doktor Mediha Eldem Sokakta bulunan AK Parti İl Başkanlığı'na saldırıda bulunuldu. Abdulkadir Y., yanında getirdiği taş ve telefonu il başkanlığının camına fırlattı. Binanın giriş katındaki camda çatlak meydana gelirken, şüpheliye binanın yakınında bulunan polisler müdahale etti. Abdulkadir Y., polisler tarafından yere yatırılıp, kelepçelendikten sonra ekip aracına götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.



#Ankara
#AK Parti
#saldırı
#gözaltı
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