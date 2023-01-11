AK Parti ile MHP bugün görüşecek: Gündem başörtüsüne anayasal güvence

Anayasa değişikliği teklifi için AK Parti ile muhalefet arasında planlanan ikinci tur görüşmeler iptal oldu.HDP, parti kapatma davası ve hazine yardımına hesaplarına bloke konulmasını gerekçe göstererek görüşmeyi kabul etmedi.
CHP VE İYİPARTİ 'HAYIR' DEDİ
Ardından CHP ve İYİ Parti de ortak kararla randevu talebine "hayır" dedi.
AK Parti heyeti bugün MHP'li kurmaylarla biraraya gelerek izlenecek yol haritasını belirleyecek.
AK Parti'nin hazırladığı 3 maddelik anayasa değişikliği teklifi 336 milletvekilinin imzası ile TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu.