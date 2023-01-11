Gündem AK Parti ile MHP bugün görüşecek Gündem başörtüsüne anayasal güvence
POLİTİKA

AK Parti ile MHP bugün görüşecek: Gündem başörtüsüne anayasal güvence

AK Parti heyeti bugün MHP'li kurmaylarla bir araya gelerek başörtüsüne anayasal güvence teklifi için izlenecek yol haritasını belirleyecek.

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Haber Merkezi Diğer
AK Parti ile MHP bugün görüşecek: Gündem başörtüsüne anayasal güvence
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Anayasa değişikliği teklifi için AK Parti ile muhalefet arasında planlanan ikinci tur görüşmeler iptal oldu.HDP, parti kapatma davası ve hazine yardımına hesaplarına bloke konulmasını gerekçe göstererek görüşmeyi kabul etmedi.

CHP VE İYİPARTİ 'HAYIR' DEDİ

Ardından CHP ve İYİ Parti de ortak kararla randevu talebine "hayır" dedi.

AK Parti heyeti bugün MHP'li kurmaylarla biraraya gelerek izlenecek yol haritasını belirleyecek.

AK Parti'nin hazırladığı 3 maddelik anayasa değişikliği teklifi 336 milletvekilinin imzası ile TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu.

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