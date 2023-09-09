AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe İstanbul'un yeni sloganını açıkladı: Dünyada aynı anda en çok otobüs yanan şehir

" 'Dünyada aynı anda en çok metro yapan şehir' rahmetli Kadir abinin sloganıydı. Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının hoşuna gitmiş onu da kullanıyor; kullansın bir problem yok. Ama artık İstanbul’un yeni sloganı en çok metro yapan değil; ‘Dünyada aynı anda en çok otobüs yanan şehir’dir. İETT otobüslerine astığımız ‘servis dışı’ levhasını İBB Başkanı 4 yılda başarmış ve İBB binasının önüne asmıştır, artık İBB servis dışıdır. İstanbul bu ilgisizliğe, beceriksizliğe, başarısızlığa ve hizmet yoksunluğuna karşı gereken cevabı en güzel bir şekilde verecektir."