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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe İstanbul'un yeni sloganını açıkladı: Dünyada aynı anda en çok otobüs yanan şehir

'Yeniden İstanbul' programında konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbulluların en büyük sorunu olan toplu ulaşım araçlarının bakımsızlığına ve yetersizliğine dikkat çekti. CHP'li İBB yönetimine eleştirilerde bulunan Kabaktepe, "İstanbul’un yeni sloganı 'en çok metro yapan şehir' değil; ‘Dünyada aynı anda en çok otobüs yanan şehir’dir. İETT otobüslerine astığımız ‘servis dışı’ levhasını, İBB Başkanı 4 yılda başarmış ve İBB binasının önüne asmıştır. Artık İBB servis dışıdır" dedi.

15:04 . 9/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP'li İBB yönetimine eleştirilerde bulunarak, İstanbul'un yeni sloganının "Dünyada aynı anda en çok otobüs yanan şehir" olduğunu söyledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP'li İBB yönetimine eleştirilerde bulunarak, İstanbul'un yeni sloganının "Dünyada aynı anda en çok otobüs yanan şehir" olduğunu söyledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, ‘Yeniden İstanbul’ programı kapsamında Esenyurt’ta açıklamalarda bulundu. Esenyurt AK Parti İlçe Başkanlığı önünde konuşan Kabaktepe, CHP'li İBB yönetimine eleştirilerde bulundu.

Kabaktepe: Artık İBB servis dışıdır

İstanbulluların en büyük sorunu olan toplu ulaşım araçlarının bakımsızlığına ve yetersizliğine dikkat çeken Kabaktepe, şöyle konuştu:

" 'Dünyada aynı anda en çok metro yapan şehir' rahmetli Kadir abinin sloganıydı. Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının hoşuna gitmiş onu da kullanıyor; kullansın bir problem yok. Ama artık İstanbul’un yeni sloganı en çok metro yapan değil; ‘Dünyada aynı anda en çok otobüs yanan şehir’dir. İETT otobüslerine astığımız ‘servis dışı’ levhasını İBB Başkanı 4 yılda başarmış ve İBB binasının önüne asmıştır, artık İBB servis dışıdır. İstanbul bu ilgisizliğe, beceriksizliğe, başarısızlığa ve hizmet yoksunluğuna karşı gereken cevabı en güzel bir şekilde verecektir."


#Osman Nuri Kabaktepe
#İBB
#Ekrem İmamoğlu
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