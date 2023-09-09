AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe İstanbul'un yeni sloganını açıkladı: Dünyada aynı anda en çok otobüs yanan şehir

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP'li İBB yönetimine eleştirilerde bulunarak, İstanbul'un yeni sloganının "Dünyada aynı anda en çok otobüs yanan şehir" olduğunu söyledi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, ‘Yeniden İstanbul’ programı kapsamında Esenyurt’ta açıklamalarda bulundu. Esenyurt AK Parti İlçe Başkanlığı önünde konuşan Kabaktepe, CHP'li İBB yönetimine eleştirilerde bulundu.
Kabaktepe: Artık İBB servis dışıdır
İstanbulluların en büyük sorunu olan toplu ulaşım araçlarının bakımsızlığına ve yetersizliğine dikkat çeken Kabaktepe, şöyle konuştu: