Gündem AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepeden CHPli belediyelerdeki çöp sorununa çözüm
İSTANBUL

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den CHP'li belediyelerdeki çöp sorununa çözüm

Ersin Çelik, Sevda Dursun, İsmail Cesur ve Kenan Kıran’ın moderatörlük yaptığı yayında çok sayıda kişi AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’ye sorular yöneltti. CHP’li belediyelerde yaşanan çöp sorununa ilişkin çözüm önerisi sunan Kabaktepe, "Halka hizmet etmeniz lazım. İşinizi yapamıyorsanız gelin ben size Üsküdar belediyemizi kardeş belediye ilan edeyim, Kadıköy’ümüzün çöpünü toplasın. Pendik Belediyemizi kardeş belediye ilan edeyim, bedava Maltepe’deki çöpünüzü toplayalım" dedi.

Haber Merkezi Diğer
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya platformu Clubhouse’un "94 Ruhu, 28 Şubat ve Z Kuşağı" odasında İstanbul’un sorunlarına ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Ersin Çelik, Sevda Dursun, İsmail Cesur ve Kenan Kıran’ın moderatörlük yaptığı yayında Kabaktepe, çok sayıda katılımcının sorularını yanıtladı. Son günlerde CHP’li belediyelerde yeniden gün yüzüne çıkan çöp sorununa değinen Kabaktepe, çözüm önerisini de aktardı.

"İşinizi yapamıyorsanız biz toplayalım"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni eleştiren Kabaktepe, “İşinizi yapın. Yapamıyorsanız gelin ben size Üsküdar Belediyemizi kardeş belediye ilan edeyim, Kadıköy’ümüzün çöpünü toplasın. Pendik Belediyemizi kardeş belediye ilan edeyim, bedava Maltepe’deki çöpünüzü toplayalım. Çünkü halka hizmet etmeniz lazım. Başaramıyorsanız efsane AK Parti belediyeciliğinden hizmet alın” dedi.

Söylenilen her şeye cevap yetiştirilerek ve ajanslarda üretilen kalıp ve reklam cümleleriyle İstanbul'un yönetilemeyeceğini ifade eden Kabaktepe, şunları söyledi:

"Algı ile olanları olmadı gösteremezseniz"

"Yapamıyorsanız yapacak insanlardan gelin bari yardım isteyin. Yapamadığınız ve yapmadığınız hizmetleri ajansla örterek perdeleyemezsiniz. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün ortaya çıkar. Bu üç mesajı vermeye çalıştık. Algı oluşturarak, düşünceleri ve zihinleri hapsederek, olmayanları oldu, olanları olmadı gösteremezsiniz. Hizmet edemediğiniz ve eksik bıraktığınız işlerin sanki sorumlusu hiç değilmişsiniz gibi sanal gerçeklik oluşturma işini bırakın."

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: İstanbul'u yeniden kazanacağız
GÜNDEM
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: İstanbul'u yeniden kazanacağız

Osman Nuri Kabaktepe Milli Görüş'ün gençlik organizasyonunu yapan 6-7 kişiden biri
GÜNDEM
Osman Nuri Kabaktepe Milli Görüş'ün gençlik organizasyonunu yapan 6-7 kişiden biri

Kabaktepe ile yeniden gündeme gelen 'Erbakan'ın kamyoneti'nde aslında kimler var?
GÜNDEM
Kabaktepe ile yeniden gündeme gelen 'Erbakan'ın kamyoneti'nde aslında kimler var?

AK Parti İstanbul Teşkilatında devir teslim töreni yapıldı
GÜNDEM
AK Parti İstanbul Teşkilatında devir teslim töreni yapıldı
Abone Ol Google News
CHPli Avukat Altun CHPli Sancarın ayıp nedenli istifasının sinyalini vermişti: Alkışladıklarınızın gerçek yüzünü göstereceğim

CHP'li Avukat Altun CHP'li Sancar'ın 'ayıp' nedenli istifasının sinyalini vermişti: Alkışladıklarınızın gerçek yüzünü göstereceğim
Kavanozu 350 lira

Kavanozu 350 lira

Balıkçılar yoğun talebi karşılamaya çalışıyor.
İşte paketteki 14 madde

İşte paketteki 14 madde

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ay açıklayacak.

​Avantajımızı riske atabilecek kara propagandalar yürütülüyor.
Türkiye<br>ekonomisi büyüyor

Türkiye
ekonomisi büyüyor

​Dördüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı.

​Gürsel Tekin, Teoman Sancar'ın siyasi nedenlerle istifa etmediğini açıkladı.

İl bazlı normalleşme adımları görüşülecek.

Deri fabrikasında patlama

Deri fabrikasında patlama

​İstanbul'daki patlamada 3 kişi yaralandı.

​Yunan basını böyle duyurdu.
Meteoroloji'den<br>yağış uyarısı

Meteoroloji'den
yağış uyarısı

İşte yeni haftada il il hava durumu.

Uzmanlara göre 'düşük risk' için bir ay ertelenmeli.

​Binlerce kişi mağdur olduğu halde ilgili kurumlar suskun.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.