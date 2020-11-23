AK Parti İstanbul'da 10 ilçe başkan adayını belirledi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, sosyal medya hesabından AK Parti Genel Merkezinde yapılan istişareler sonucu İstanbul’daki 10 ilçede başkan adaylarının belirlendiğini açıkladı.

Buna göre; Tuzla’da Talha Tayfur, Şişli’de Gökhan Yüksel, Pendik’te Ali Şirin, Maltepe’de Mehmet Karadeniz, Küçükçekmece’de Recep Şencan, Kartal’da Ebubekir Taşyürek, Güngören’de Devran Yalçınkaya, Çekmeköy’de Akın İlhan, Beylikdüzü’nde Mustafa Günaydın ve Ataşehir’de İsmail Erdem ilçe başkan adayları olarak belirlendi.