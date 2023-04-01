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AK Parti İstanbul'da sahaya indi: Sokak sokak ziyaret edecekler

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 'Sokak Bazlı Hane Ziyaretleri' programına bugün Esenyurt, Ataşehir ve Sarıyer ilçelerindeki çalışmalarıyla başladı. İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, yaptığı konuşmasında "İstanbul'un sosyolojisi 'Recep Tayyip Erdoğan' diyor. 'İstanbul'un sosyolojisi AK Parti'den yanadır' diye bunu sürekli söylüyoruz. Bunu bundan önceki yıllardan hareketle aldığımız oy oranları ve verilerden hareketle söylüyoruz." dedi.​​​​​​​

17:56 . 1/04/2023 Cumartesi
AA
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Sokak Bazlı Hane Ziyaretleri" etkinliklerinin başlangıcı, Esenyurt, Ataşehir ve Sarıyer ilçelerinde yapıldı.

Program kapsamında partililerle AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığında bir araya gelen Kabaktepe, 14 Mayıs seçimlerine yönelik hazırlıkları başlattıklarını söyledi.

Kabaktepe, Esenyurt, Ataşehir ve Sarıyer'de 100 bine yakın haneye uğrayacaklarını dile getirerek, "
1500 üzerinde kardeşimizle İstanbullu hemşehrilerimizi, Esenyurtlu hemşehrimizi ziyaret edeceğimiz, 10 binin üzerinde hanemizle de iftar edeceğimiz, gönül sofrası yapacağımız bir programımızın başlangıcı için bir aradayız
." diye konuştu.

AK Parti'nin 20 yıldır Türkiye'ye, bölgeye, İstanbul'a, Esenyurt'a ve diğer ilçelere neler kazandırdığını vatandaşlarla paylaşacaklarını ifade eden Kabaktepe, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda içinden geçtiğimiz bu aylar içerisinde, bu günler içerisinde, bu yıl içerisinde ne yaptığımızı, nasıl yönettiğimizi, Türkiye'ye dair umutlarımızı, hayallerimizi, yaptıklarımızı paylaşacağız. Bununla birlikte de 2023 sürecinde 2028'e Türkiye Yüzyılı anlamında Türkiye'yi nereye götüreceğimize dair planlarımızı, projelerimizi, programlarımızı da İstanbullu hemşerilerimizle vatandaşlarımızla paylaşacağız."

Kabaktepe, sürekli dikkat çektikleri bir konuya tekrar dikkat çekmek istediğini ifade eden Kabaktepe, "
İstanbul’un sosyolojisi 'Recep Tayyip Erdoğan' diyor. 'İstanbul'un sosyolojisi AK Parti'den yanadır'
diye bunu sürekli söylüyoruz. Bunu bundan önceki yıllardan hareketle aldığımız oy oranları ve verilerden hareketle söylüyoruz. Bunu bugüne kadar ramazan ayı içerisinde son 10 günde de yaptığımız saha çalışmaları itibariyle söylüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bir 'yaygara ile başarılı olacaklarını zannetme' tarzı görüyoruz

Millet İttifakı'nın hangi konularda anlaştığını ifade etmeleri gerektiğini söyleyerek fikir ayrılığı yaşadıkları konulardan örnekler sıralayan Kabaktepe, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mesela bir deprem geçirdik. Millet İttifakı'nın paydaşlarının bazıları diyor ki 'niçin bu kadar erken kalıcı konut temelleri atıyorsunuz' diyor. Başkaları da çıkıp diyor ki 'Tayyip Erdoğan bir senede yapacağım diyormuş ben daha erken yaparım erken yaparım' diyor. Bir tanesi çıkıp diyor diyor ki 'diyaneti kapatacağım', diğeri başka bir şey söylüyor. Birisi çıkıp diyor ki 'Suriye'deki operasyonlara son verip askerleri geri çekeceğim'. Öbürü başka bir şey söylüyor. Birisi çıkıp diyor ki 'SİHA'ları kapatacağım', öbürü başka bir şey söylüyor. Biri çıkıp diyor ki 'Türkiye'nin nükleer enerji santralini kapatacağım', öbürü başka bir şey söylüyor. Bu listeyi uzatmak mümkün. Bu listenin üzerine iki tane cümle ile Millet İttifakı'nın politikasını ya da iki spotla ben ifade ediyorum. Bir 'yaygara ile başarılı olacaklarını zannetme' tarzı görüyoruz. İki, buna 'süslenmiş beceriksizlik' diyorum. Neden bunu söylüyorum? Çünkü ülkenin gerçekleri, milletimizin ihtiyaçlarıyla geleceği dair somut elle tutulur, gözle görülür hizmete dönük karşıtlarından dolayı bunu söylüyoruz"

Konuşmaların ardından partililer ev ziyaretlerini yapacakları mahallelere hareket etti.



#AK Parti
#İstanbul
#Sokak Bazlı Hane Ziyareti
#Osman Nuri Kabaktepe
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