AK Parti İstanbul'da sahaya indi: Sokak sokak ziyaret edecekler

"Mesela bir deprem geçirdik. Millet İttifakı'nın paydaşlarının bazıları diyor ki 'niçin bu kadar erken kalıcı konut temelleri atıyorsunuz' diyor. Başkaları da çıkıp diyor ki 'Tayyip Erdoğan bir senede yapacağım diyormuş ben daha erken yaparım erken yaparım' diyor. Bir tanesi çıkıp diyor diyor ki 'diyaneti kapatacağım', diğeri başka bir şey söylüyor. Birisi çıkıp diyor ki 'Suriye'deki operasyonlara son verip askerleri geri çekeceğim'. Öbürü başka bir şey söylüyor. Birisi çıkıp diyor ki 'SİHA'ları kapatacağım', öbürü başka bir şey söylüyor. Biri çıkıp diyor ki 'Türkiye'nin nükleer enerji santralini kapatacağım', öbürü başka bir şey söylüyor. Bu listeyi uzatmak mümkün. Bu listenin üzerine iki tane cümle ile Millet İttifakı'nın politikasını ya da iki spotla ben ifade ediyorum. Bir 'yaygara ile başarılı olacaklarını zannetme' tarzı görüyoruz. İki, buna 'süslenmiş beceriksizlik' diyorum. Neden bunu söylüyorum? Çünkü ülkenin gerçekleri, milletimizin ihtiyaçlarıyla geleceği dair somut elle tutulur, gözle görülür hizmete dönük karşıtlarından dolayı bunu söylüyoruz"