AK Parti İstanbul’dan teşkilatlara dijital medya hamlesi: Bilgi ve becerilerin güçlendirilmesi hedeflendi

İkinci gün oturumlarında Ersin Çelik siyasal iletişim dili ve kriz yönetimi üzerine sunum yaptı. Özcan Ünlü etkili metin yazımı ve editoryal bakış konularında katılımcıları bilgilendirirken, Engin Uzun mobil fotoğrafçılık teknikleri üzerine uygulamalı eğitim gerçekleştirdi. Dijital medyada yapay zeka kullanımına ilişkin bilgiler ise Esat Sivri ve Talha Atan tarafından verildi. Avukat Nihal Yıldız sosyal medya ve hukuk ilişkisini ele alırken, İhsan Ataöv de protokol yönetimi ve resmi tören kuralları hakkında sunum yaptı.