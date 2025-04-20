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AK Parti İstanbul'dan iki milyon üyeye kapı kapı ziyaret

AK Parti İstanbul'dan iki milyon üyeye kapı kapı ziyaret

23:2320/04/2025, Pazar
G: 20/04/2025, Pazar
AA
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir Sultangazi'de ziyaretlerde bulundu.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir Sultangazi'de ziyaretlerde bulundu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "2 milyon üye ziyareti" programı kapsamında, Sultangazi'de hane ziyaretleri gerçekleştirdi, vatandaşlarla bir araya geldi. Özdemir, ziyaretlerinde AK Parti'ye yeni üye olanların formlarını da kendisi doldurdu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca başlatılan "2 milyon üye ziyareti" programı kapsamında 50. yıl Mahallesi'nde ziyaretlerde bulunan Özdemir'e, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı İmdat Kamacı ve teşkilat mensupları eşlik etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Özdemir, burada yaptığı konuşmada, AK Parti olarak dil, din, ırk ayrımı yapmadan tüm İstanbulluları ziyaret ettiklerini söyledi.

Sultangazi Belediyesi'nin gençlere ve millete değer katan projeler hayata geçirdiğini aktaran Özdemir, "Sultangazi Belediye Başkanımızla beraberiz. Sultangazi'mizde görev yapmış olduğu geçmiş dönemdeki 5 yılda dokunulmadık mahalle bırakmadığını, her mahallesinde gençlerimize gençlik merkezleri, havuzlar ve eğitim merkezleri oluşturduğunu, kadınlarımız için özellikle onların gelişim sürecine ve sosyalleşmesine katkı sunulacak birçok eseri, çocuklarımız için özellikle onların hayatına dokunan kıymetli eserleri yaptığını biliyorum." ifadelerini kullandı.

Özdemir, Sultangazi Eğitime Destek Akademisi'nin (SEDA) ilçedeki öğrencileri lise ve üniversite sınavlarına ücretsiz olarak hazırladığını belirterek, CHP'li bazı belediyelerin kütüphane dahi yapmadıkları eleştirisinde bulundu.

Özdemir, 7 Şubat'ta "Her Mahallesiyle İstanbul" mottosuyla başlattıkları yeni dönem çalışmalarının, ramazan ayında da yoğun bir şekilde devam ettiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Ramazan ayını özellikle AK Partili belediyelerin olduğu ilçelerde en güzel şekilde yaşama imkanı bulduk. Bu süreçte teşkilatlarımız, muhalefette olduğumuz ilçelerde dahi büyük bir gayretle sahada oldu ve milletimizin yanında yer aldı. Partimiz, milletin değerleriyle yoğruldu ve her zaman yönünü millete göre belirledi. AK Parti hiçbir zaman vesayetten veya dış güçlerden beslenmemiş, aksine milletin desteğini arkasına alarak vesayetin etkilerini kırmayı başarmış bir parti olmuştur."

AK Parti'nin vatandaşa hizmet ürettiğini kaydeden Özdemir, toplumun tüm kesimlerini kucaklamaya özveriyle devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Özdemir, program kapsamında Sultangazi'de ikamet eden Divarcı ve Güven ailelerini de evlerinde ziyaret etti.

Abdullah Özdemir, ziyaretlerinde AK Parti'ye yeni üye olanların formlarını da kendisi doldurdu.



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