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İstanbul’da Abdullah Özdemir dönemi

İstanbul’da Abdullah Özdemir dönemi

Burak Doğan
04:0024/12/2024, Salı
G: 24/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Osman Nuri Kabaktepe, Abdullah Özdemir.
Osman Nuri Kabaktepe, Abdullah Özdemir.

AK Parti mevcut il başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin kongrede aday olmayacağını açıklamasından sonra Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in bayrağı devralacağı öğrenilmişti. AK Parti’nin yeni İstanbul İl Başkanı olarak Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in görevlendirildiği duyuruldu.

AK Parti İstanbul il teşkilatı, kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yaptı. Mevcut il başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin kongrede aday olmayacağını açıklamasından sonra Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in bayrağı devralacağı öğrenilmişti. Dün AK Parti İstanbul il binasında gerçekleşen toplantıya AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, İstanbul milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, gençlik kolları, kadın kolları ve ana kademe il yönetim kurulu üyeleri ile ilçe yönetimleri katıldı. AK Parti’nin yeni İstanbul İl Başkanı olarak Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in görevlendirildiği duyuruldu. Toplantıda 8 Şubat’ta yapılması planlanan kongre süreci de ele alındı.

BAĞCILAR’I BU HAFTA BIRAKACAK

Özdemir’in Bağcılar Belediye Başkanlığı’ndan bu hafta içinde istifa etmesi bekleniyor. Ardından belediye meclisi yeni belediye başkanını seçecek.



#AK Parti
#Osman Nuri Kabaktepe
#Abdullah Özdemir

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