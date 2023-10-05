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AK Parti Kongresi öncesi başkentte hazırlık: Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

AK Parti'nin 7 Ekim Cumartesi saat 10.00'da Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştireceği büyük kongre öncesi başkentte hazırlıklar başladı. Ankara Emniyet Müdürlüğü bu kapsamda yarından itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

19:58 . 5/10/2023 Perşembe
AA
AK Parti 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongre'si 7 Ekim'de Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

AK Parti 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongre'si 7 Ekim'de Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Başkentte yarın 21.00'den itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 7 Ekim Cumartesi saat 10.00'da Ankara Spor Salonu'nda başlayacak programla ilgili alınan emniyet tedbirleri kapsamında, yarın saat 21.00'den program sona erene kadar bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Trafiğe kapanacak yollar şu şekilde;

"Cumhuriyet Caddesi'nin Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü, Gar Kavşağı ile alt geçit haricinde buraya bağlanan ve buradan açılan yan varyantların tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Gar Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı, üst geçit haricinde Gar Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı ve Ulaştırma Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı."




#Ankara
#emniyet
#trafiğe kapatılacak
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