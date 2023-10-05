AK Parti Kongresi öncesi başkentte hazırlık: Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

AK Parti MKYK’sı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. 50 dakikalık toplantıda 4. Olağanüstü Kongre'nin 7 Ekim’de yapılması kararlaştırıldı. Milletvekili listesindeki değişimin benzerinin MKYK’da da hayata geçeceği ve üyelerin yüzde 60’tan fazlasının değişeceği belirtiliyor. Erdoğan MKYK üyelerine bugüne kadar yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti.