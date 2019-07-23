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POLİTİKA

AK Parti kurucular listesi güncellendi

AK Parti’de bazı isimlerin kurucular kurulunda olmadığı halde, “kurucu” olarak nitelendirilmesi üzerine liste güncellendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla güncellenip vekiller ve parti teşkilatına gönderilen listede 68 kişilik kuruldan 6 kişinin istifa ettiği, 4 kişinin ihraç edildiği ve 4 kişinin vefat ettiği bilgisi yer aldı. Buna göre Ali Babacan, İdris Naim Şahin, İsmail Tatlıoğlu, Mehmet Nail Berzek, M. Yaşar Öztürk ve Mustafa Öztürk istifa etti; Yaşar Yakış, Mehmet Gazioğlu, Fatma Ünsal ile Erdal Öner ise ihraç edildi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
AK Parti Genel Merkez Binası
AK Parti Genel Merkez Binası

Bazı isimlerin kurucular arasında yer almamasına rağmen kamu oyunda kurucu olarak adlandırılması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan listenin güncellenmesi için talimat vermişti. AK Parti’nin Kurucular Kurulu listesi güncellenerek milletvekillerine ve teşkilata gönderildi. Gönderilen 68 kişinin içerisinde vefat edenler, partiden ihraç edilenler ve istifa edenler ayrı ayrı belirtildi. Listeye göre AK Parti’nin kurucuları arasında yer alan 4 isim vefat etti. 6 İsim partiden istifa ederken 4 isim de ihraç edildi.

AK Parti Kurucu Üyeler Listesi

ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ

Son süreçte AK Parti ile yollarını ayıran bazı isimlerin kurucular kurulu arasında yer aldığı yönündeki yanlış bilgilerin kamu oyunda yer alması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan listenin güncellenmesi için kurmaylarına talimat verdi. AK Parti Genel Merkezi Kurucular Kurulu listesinin güncel halini hazırladı. Listede partiden ihraç edilenler ile yollarını ayıranlar da belirtildi. Listenin güncel hali milletvekillerine ve parti teşkilatlarına gönderildi.

SİTEDEN KALDIRILDI

AK Parti’nin resmi internet sitesinde de Kurucular Kurulu'nun güncel hali yer aldı. Kurul içerisinde daha önceden yer alan ama daha sonra istifa eden veya partiden ihraç edilen isimler siteden kaldırıldı.

İSTİFA VE İHRAÇ EDİLENLER

Ali Babacan, İdris Naim Şahin, İsmail Tatlıoğlu, Mehmet Nail Berzek, Mehmet Yaşar Öztürk, Mustafa Öztürk’ün Kuruculardan istifa eden isimler olduğu belirtilirken, Yaşar Yakış, Mehmet Gazioğlu, Fatma Ünsal, Erdal Öner’in ise partiden ihraç edildiğinin altı çizildi.

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HAYATINI KAYBEDENLERE VEFA

Listede İbrahim Çağlar, Nur Doğan Topaloğlu, Nuray Oral ve Ziyaettin Yağcı’nın da hayatlarını kaybettikleri belirtildi. Hayatını kaybedenlerin isimleri AK Parti’nin sitesinde bulunan listede de yer aldı. 2009 yılında Kurucular Kurulu üyeliğinden ihraç edilen Erdal Öner AK Parti'den aday olarak 2004 yılında Kepez Belediye Başkanlığına seçildi. Öner, bir sonraki seçimde AK Parti'den aday gösterilmeyince CHP'den aday oldu ancak seçimleri kazanamadı. Fatma Ünsal, Mehmet Gazioğlu ve Yaşar Yakış'ın da parti politikalarıyla ters düşmekten dolayı ihraç edildiği belirtildi.

KENDİ KURDUĞU PARTİSİNDEN DE İSTİFA ETTİ

İstifa edenlerden İdris Naim Şahin ise MİLAD Partisini kurmak için AK Parti'den istifa etti. Ancak Şahin kendi kurduğu partiden de belli bir süre sonra istifa etti.

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