AK Parti, Lütfiye Selva Çam'ın görevden alındığı iddialarını yalanladı

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından, sosyal medyadaki iddialar üzerine yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadeler yer verildi:
- "AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sn. Lütfiye Selva Çam'ın görevinden alındığına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iddia sosyal medyada yayılan bir dezenformasyondan ibarettir. Sayın Lütfiye Selva Çam, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı görevine devam etmektedir."
Başkanımız Sn. @selvacam ‘ın görevinden alındığına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iddia sosyal medyada yayılan bir dezenformasyondan ibarettir. AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı görevine devam etmektedir.
AK Parti Genel Merkez
Tanıtım ve Medya Başkanlığı
Başkanımız Sn. @selvacam ‘ın görevinden alındığına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iddia sosyal medyada yayılan bir dezenformasyondan ibarettir. AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı görevine devam etmektedir.