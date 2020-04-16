Gündem AK Parti, Lütfiye Selva Çamın görevden alındığı iddialarını yalanladı
POLİTİKA

AK Parti, Lütfiye Selva Çam'ın görevden alındığı iddialarını yalanladı

AK Parti, Lütfiye Selva Çam'ın görevden alındığı iddialarını yalanladı

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın görevinden alındığına ilişkin sosyal medyada yer alan iddiaları yalanladı.

Haber Merkezi DHA
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam görevine devam ediyor.
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam görevine devam ediyor.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından, sosyal medyadaki iddialar üzerine yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer verildi:

  • "AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sn. Lütfiye Selva Çam'ın görevinden alındığına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iddia sosyal medyada yayılan bir dezenformasyondan ibarettir. Sayın Lütfiye Selva Çam, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı görevine devam etmektedir."

AK Parti Kadın Kolları koronavirüse karşı harekete geçti: Halkın psikolojisi ölçülüyor
KORONAVİRÜS
AK Parti Kadın Kolları koronavirüse karşı harekete geçti: Halkın psikolojisi ölçülüyor

Siyasiler de evde kaldı
GÜNDEM
Siyasiler de evde kaldı
Abone Ol Google News
Çine ağır suçlama

Çin'e ağır suçlama

​Dünyaya kabus yaşatan o hatayı belge ile açıkladılar.
Ölü sayısı 30 bini aştı

Ölü sayısı 30 bini aştı

​ABD'de koronavirüste korkunç bilanço.
Batıda güneşdoğuda sağanak var

Batıda güneş
doğuda sağanak var

Balkanlar'dan gelen sağanak etkili olacak.
Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

Kırkağaç'ta 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.
Koronayı yendiler

Koronayı yendiler

80 ve 81 yaşındaki çift alkışlarla taburcu edildi.
Neden<br> biz daha iyiyiz

Neden
biz daha iyiyiz

Uzmanlar '4T' kuralının önemine vurgu yapıyor.

Rekora koşuyor

Rekora koşuyor

​Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı, Yeni Şafak yayınında anlattı.

İşte yeni<br> ekonomi paketi!

İşte yeni
ekonomi paketi!

Gece saatlerinde TBMM'den geçerek yasalaştı.
DSÖ<br>Çin'in piyonu

DSÖ
Çin'in piyonu

Ya bizim adaylarımızı onaylarsınız ya da meclisi tatile sokarım.
Sahte<br>hesaplar başa bela

Sahte
hesaplar başa bela

​Bakan Koca'dan sonra şimdi de Bilim Kurulu üyelerine hesap açıyorlar.
Sonuçları<br>dramatik olur

Sonuçları
dramatik olur

Sıtma ve koleraya binlerce kurban veren ülkede doktorlar endişeli.
'Cemil Robot' göreve hazır

'Cemil Robot' göreve hazır

İlaç püskürtüyor, ışıklarıyla ortamı temizliyor, yemek servisi yapıyor.
Çakıcı tahliye edildi

Çakıcı tahliye edildi

​Avukatları, ailesi ve yakın arkadaşları eşlik etti.
Ölüme terk ettiler

Ölüme terk ettiler

​Dünyayı şoke eden iddia.
Körfezde tansiyon yükseldi

Körfezde tansiyon yükseldi

​İran botları ABD savaş gemilerini taciz etti.
İlgi alanlarına göre kitap okutun: Çocukları zorlarsak ters bir etkiye neden olur
Gündem

İlgi alanlarına göre kitap okutun: Çocukları zorlarsak ters bir etkiye neden olur

Doç. Dr. Ali Kurt, Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde sokağa çıkması yasaklanan çocukların kitap okumaya yönlendirilmesiyle ilgili velilere bazı önerilerde bulundu. Kurt, “İlgi alanlarına girmeyen kitapları okumak için zorladığımızda çocuklarımıza ters bir etki yaratarak, kitap okuma eyleminden uzaklaştırma hatta nefret ettirme söz konusu olabilir” diye konuştu.
Sonuçları dramatik olur: Sağlık sistemi iyice çöktü
Dünya

Sonuçları dramatik olur: Sağlık sistemi iyice çöktü

Sıtma ve kolera gibi salgınlara binlerce kurban veren Yemen’de doktorlar endişeli. İnsani dram ve çökmüş sağlık sistemi Kovid-19’la mücadele etmeyi zorlaştıracak. İnsani kriz dramatik boyutlara ulaşabilir.
Koronavirüs salgınının ekonomik hayata etkisini azaltmak için tasarlanan ekonomi paketi TBMM'den geçerek yasalaştı
Gündem

Koronavirüs salgınının ekonomik hayata etkisini azaltmak için tasarlanan ekonomi paketi TBMM'den geçerek yasalaştı

Koronavirüs salgınının ülke genelindeki etkisini kırmak ve ekonomik anlamda vatandaşa destek olma noktasında hazırlanan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda yapılan oylama sonrasında yasalaştı. Yeni kanuna göre kurumsal bakım ihtiyacı olan yaşlı ve engellilerin özel huzur evleri, engelli bakım merkezlerindeki ücretler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından karşılanacak. Bunun yanında düzenleme gereği ücretsiz izne çıkarılanlara aylık olarak nakit maddi destek verilecek. Yeni pakete göre kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan kişilere de 1177 lira ödenecek. TBMM'de kabul edilen düzenleme üç ay boyunca işten işçi çıkarılmasının da önüne geçiyor. Düzenlemeye göre Hazine ve belediye taşınmazları ile Milli Parklar ve Orman Genel Müdürlüğü taşınmazlarına ve izinlerine ait borçlar, KYK kredi borçları, belediyelerin gelir vergisi tevkifatı ödemeleri, sosyal sigorta prim ödemeleri 3 ay süreyle ertelenecek.Konutlara ve faaliyetleri durdurulan iş yerlerine ilişkin su faturası borçları belediyelerce 3 ay süreyle ertelenebilecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.