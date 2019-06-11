AK Parti madde madde sandık eğitim verdi

İstanbul’da seçimi iptale götüren organize usulsüzlüğün tekrarlanmaması için AK Parti sandık başındaki görevlilerine yoğun eğitimine 23 Haziran’a günler kala sürdürüyor.

31 BİN SANDIKTA GÖREV ALACAKLARA UYARILAR

Eğitimlerde İstanbul genelinde 31 bin sandıkta görev yapacak AK Parti temsilcisi dikkat edilecek konularda uyarılırken, özellikle oy sayım işleminde dikkat edilecek hususları içeren eğitim kitleri de hazırlandı. AK Parti kaynakları 62 bin sandık kurulu üyesinin eğitimlerini tamamladıklarını, müşahitlerin de eğitimlerinin devam ettiğini söyledi. AK Partililerin 23 Haziran’da dikkat kesileceği konular ve önerilen tavsiyelerden bazıları şöyle:

SANDIK NASIL AÇILACAK?

*Sandıklar açıldıktan sonra sandık görevlileri, oy sandığı oy verme yerinde bulunanların gözü önünde sandık kurulu başkanı tarafından açılmasını dikkat edecek. Sandıklar bütün seçimlere ait sayım işlemleri bitirilinceye kadar oy verme yerinden çıkarılamayacak.

ZARFLAR İKİ DEFA YÜKSEK SESLE SAYILACAK

*Sandıktan çıkan zarflar başkan tarafından iki defa yüksek sesle sayılacak. İki seçim arasında fark olması durumunda üçüncü sayım yapılacak. Sonuca göre seçim toplam zarf sayısı belirlenmiş olacak. Seçime ait tutanakların ilgili bölümlerine yazılacak. 31 Mart’ta tutanak birleştirilmeleri sırasında yaşanan oy kaydırmaları ortaya çıkmıştı.

İŞLEMLER AYNI ANDA YAPILACAK

*Sayım ve döküm mevzuat ve YSK’nın genelgelerine uygun olarak yapılacak. Zarftan çıkan her oy pusulası sandık başkanı tarafından herkesin görebileceği ve işitebileceği şekilde okunacak. Zarflardan çıkan geçerli oyların okundukça her iki sayım döküm cetveline aynı şekilde işlenip işlenmediğine dikkat edilecek.

REKLAM

ALINAN OYLAR DOĞRU İŞLENDİ Mİ?

*Sayım döküm cetvellerinde yer alan her siyasi partinin veya bağımsız adayın aldığı geçerli oy sayıları sandık sonuç tutanaklarına doğru biçimde işlenmesi sağlanacak. Sandık sonuç tutanak sureti mutlaka alınacak. Sayım sırasında itiraz edilecek hususlar da mutlaka tutanağa bağlanacak.

ZARF VE SEÇMEN SAYISINA DİKKAT EDİLECEK

*31 Mart seçimlerinde sandıktan çıkan zarf ile oy veren seçmen sayısı bazı sandıklarda eşit çıkmamıştı. Bu konuda sandıktan çıkan zarf sayısı ile oy veren seçmen sayısının eşit olup olmadığı kontrol edilecek. Zarf sayısı oy kullanan seçmen sayısından fazla ise eşitliği sağlamak için önce geçersiz zarf sayısı düşülecek. Geçersiz zarf sayısı düşüldükten sonra eşitlik sağlanmaz ise sandık kurulu başkanı geçerli zarflar arasından gelişi güzel zarf çekecek. Bu zarflar açılmadan yakılarak imha edilip bu zarfların sayısı ilgili tutanağa yazılacak.

GÖREVLENDİRMELER TAM YAPILDI MI?

*Sandık kurulu başkanı sayım başlamadan önce sayım döküm cetvelini boş olduğunu sandık bölgesinde bulunanlara göstermek zorunda

GEÇERSİZ OYLARIN UYGUNLUĞUNA BAKILACAK

*31 Mart’ta üç yüz bini aşan geçersiz oylara da dikkat edilecek. Geçersizliğin kanun ve YSK genelgelerine uygun olup olmadığına özellikle bakılacak. Burada geçersiz oy pusulaları ayrılacak. Zarf içinde el ilanı, broşür ya da özel bir irşat, yazı veya şekil taşıyan kağıt ile işaret amacı taşıyan her hangi bir madde çıkması durumunda bu oylar geçersiz sayılacak.