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POLİTİKA

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır koronavirüse yakalandı

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Kovid-19 testinin pozitif pozitif çıktığını açıkladı. Durumunun iyi olduğunu söyleyen Çakır, evinde tedavi gördüğünü belirtti.

Haber Merkezi DHA
AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır
AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, sosyal medya hesabından, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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Evinde tedavisi süren Çakır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Vücut kırgınlığımız nedeniyle eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Kovid-19 test sonucumuz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi. Tedavimiz evde devam ediyor. Rabbim tüm hastalarımıza Eş-Şafi ismi şerifi hürmetine şifa versin, inşallah. Dua eder, dualarınızı beklerim" dedi.

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