AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır koronavirüse yakalandı

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, sosyal medya hesabından, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Evinde tedavisi süren Çakır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Vücut kırgınlığımız nedeniyle eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Kovid-19 test sonucumuz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi. Tedavimiz evde devam ediyor. Rabbim tüm hastalarımıza Eş-Şafi ismi şerifi hürmetine şifa versin, inşallah. Dua eder, dualarınızı beklerim" dedi.
Vücut kırgınlığımız nedeniyle eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 test sonucumuz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi. Tedavimiz evde devam ediyor.
Rabbim tüm hastalarımıza Eş-Şafi ismi şerifi hürmetine şifa versin, inşallah...
Dua eder, dualarınızı beklerim 🤲🏻
Vücut kırgınlığımız nedeniyle eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 test sonucumuz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi. Tedavimiz evde devam ediyor.