Gündem Öznur Çalık o görüşmeyi Yeni Şafaka anlattı Pervin Buldanı insani ilişkiler çerçevesinde aradım
POLİTİKA

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, HDP’li Pervin Buldan ile görüşmesini anlattı

Öznur Çalık o görüşmeyi Yeni Şafak’a anlattı: Pervin Buldan’ı insani ilişkiler çerçevesinde aradım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara operasyonunun detaylarıyla ilgili Meclis Genel Kurulu’nda bilgi verdi. Soylu, 13 şehidin kaçırıldığı dönemde AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın HDP’li Pervin Buldan'ı aradığını söyledi. Çalık, yaptığı görüşmenin ayrıntılarını Yeni Şafak'a anlattı. İnsani ilişkiler çerçevesinde HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan'ı aradığını söyleyen Çalık, Buldan'ın ise "Bir süre misafir eder, bırakılır" cevabını verdiğini açıkladı.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Öznur Çalık
Öznur Çalık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara operasyonunun detaylarıyla ilgili Meclis Genel Kurulu’nda bilgi verdi. Soylu, 13 şehidin kaçırıldığı dönemde AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın HDP’li Pervin Buldan'ı aradığını söyledi. Çalık, yaptığı görüşmenin ayrıntılarını Yeni Şafak'a anlattı. İnsani ilişkiler içerisinde aradığı Buldan’ın kendisine “bir süre misafir eder, bırakılır' cevabını verdiğinin altını çizen Çalık, İnsan Hakları Derneği İHD’nin de şehit babasından alıkonulan askerlerin getirilmesi için teminat istediğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile İçişleri Bakanı Soylu’nun gerekli girişimleri yaptığını fakat İHD’den olumlu yanıt alınamadığını da kaydetti.

Bakan Soylu: Gara'daki şehitlerimiz ilk kaçırıldığında Buldan
OYNAT 01:16
Bakan Soylu: Gara'daki şehitlerimiz ilk kaçırıldığında Buldan "Biraz misafir edip salacaklar" dedi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu'nda Gara Operasyonu sırasında şehit olan 13 vatandaşın ilk kaçırıldığı dönemde AK Parti MKYK Üyesi Öznur Çalık ile HDP'li Buldan arasında geçen konuşmayı aktardı. Soylu 'Öznur Hanım bu vatandaşlarımızı sorduğunda Buldan, 'Ben görüştüm. Biraz misafir edip salacaklar' dedi. Bunlar tarihi şahitliklerdir' diye konuştu.


İNSANİ İLİŞKİLER ÇERÇEVESİNDE ARADIM

Malatyalı şehidimiz Semih Özbey'in bir bayram arefesinde kaçırıldığını hatırlatan Çalık, "O zamanlar Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordum. Olayı haber alır almaz Malatya'ya geçtim. 2015 yılının Eylül ayıydı. İlk olarak aileyi ziyarete gittim. Şehidimizin annesi kanser hastası. Hem anne hem de bir siyasetçi olarak ne yapabilirim diye düşündüm. Tüm kurumları aradığım gibi bir de PKK'nın kaçırmış olabileceği ihtimalini düşünerek insani ilişkiler çerçevesinde HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan'ı arayarak ailenin durumunu anlattım. O da bana 'Baktırayım size döneyim' cevabını verdi. Bir süre sonra bana dönüş yaptı ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek "Bir süre misafir eder, bırakılır' cevabını verdi. Bayram için çocuklarını bekleyen ailemiz perişan oldu" diye konuştu.

HDP'li Beştaş'ın yüzüne bakarak söyledi: Sözlerim sırtını PYD'ye dayayan alçaklara
OYNAT 02:41
HDP'li Beştaş'ın yüzüne bakarak söyledi: Sözlerim sırtını PYD'ye dayayan alçaklara
TBMM Genel Kurulu'nda, HDP'li Meral Danış Beştaş, oturumu yöneten Meclis Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekilli Celal Adan'ın açılış konuşmasını hatırlatarak, kabul edilemez bulduğunu dile getirdi. Beştaş'ın sözlerine yanıt veren TBMM Başkanvekili Adan, 'Benim konuşmamda Türkiye'nin birliği vardır, devletin yüceliği vardır. Sırtını PYD'ye dayayan alçaklara karşı bir cevap vardır. Bundan rahatsızlık duyduğunuz için çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim' dedi. Adan'ın konuşmasının ardından Meclis'te alkış sesleri yükseldi.


İHD'DEN BİR DAHA SES ÇIKMADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'ya gittiğinde Özbey ailesi ile defaatle görüştüğünü söyleyen Çalık, "Üç sene önce şehidimizin babası Gürsel Özbey bana, İnsan Hakları Derneği'ni aradığını, onların da alıkonulan evlatlarımızı getireceklerini ama Türkiye'ye girerken sorun yaşayacaklarını bu yüzden teminat istediklerini söyledi. Biz de konuyu Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettik. Kendileri İçişleri Bakanımızı yanına çağırarak evlatlarımızın sağ salim gelmesi için ne gerekiyorsa yapılması talimatını verdi. Ben de ailemize durumu ilettim. İnsan Hakları Derneği'nin yalan söylemiyorsa evlatlarını getireceklerini söyledim. Ne yazık ki İnsan Hakları Derneği'nden bir daha ses çıkmadı" dedi.

PERVİN HANIM KİMİ ARADI?

Çalık sözlerine şöyle devam etti: "Ben şu sorunun cevabını çok merak ediyorum. Pervin Hanım kiminle irtibata geçerek evlatlarımızın sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendi. Bunu nasıl ve kime istinaden söyledi. Aziz milletimiz her şeyin farkında. 13 vatan evladımıza savunmasız bir şekilde kurşun sıkan PKK ve iş birlikçilerini halkımız gayet iyi biliyor. PKK ve sözde dernek İHD, o anaların gözyaşında boğulacak. PKK'nın kökünü kazayana kadar mücadelemiz devam edecek."

Gara’da 13 vatandaşımızı şehit eden PKK’lı hainin kimliği açıklandı
GÜNDEM
Gara’da 13 vatandaşımızı şehit eden PKK’lı hainin kimliği açıklandı

İçişleri Bakanı Soylu’nun HDP’lileri çıldırtan konuşması
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu’nun HDP’lileri çıldırtan konuşması

Abone Ol Google News
Ozan Kabak tarihe geçti

Ozan Kabak tarihe geçti

RB Leipzig-Liverpool maçında tarihi an.
Eskişehirde korkunç cinayet

Eskişehir'de korkunç cinayet

​Anne ile baba 4 yaşındaki çocuklarıyla birlikte katledildi.
Çalık, o görüşmeyi Yeni Şafaka anlattı

Çalık, o görüşmeyi
Yeni Şafak'a anlattı

"​Pervin Buldan'ın insani ilişkiler çerçevesinde aradım."
Sonuç şaşırtıcı

Sonuç şaşırtıcı

​Rus bilim insanlarından dikkat çeken araştırma.
İstanbulluların <br>karla imtihanı

İstanbulluların
karla imtihanı

​Kayan halk otobüsü korku dolu anlar yaşattı.
'Yerinde karar' <br>dönemine geçtik

'Yerinde karar'
dönemine geçtik

​Bakan Koca'dan toplantı ardından flaş açıklama.
HDP'li Beştaş'ın <br>yüzüne söyledi

HDP'li Beştaş'ın
yüzüne söyledi

"​Sözlerim sırtını PYD'ye dayayan alçaklara..."
Fiyatlar fırladı!

Fiyatlar fırladı!

​Kar ve fırtına balık tezgahlarını vurdu.
Vaka sayısı stabil

Vaka sayısı stabil

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.
Gara şehitlerine acı veda

Gara şehitlerine acı veda

​Aynı gün kaçırıldılar birlikte defnedildiler.
Türkçe kimliğimizdir

Türkçe kimliğimizdir

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'den ilan etti.
Vali Yerlikaya duyurdu

Vali Yerlikaya duyurdu

​İstanbul'da yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

​Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu soruşturma başlatıldı.

Ağrı'da
Gündem

Ağrı'da "sahte gelin” örgütüne operasyon: 6 zanlı tutuklandı

Ağrı'da suç işlemek amacıyla örgüt kurarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen kişilerin yakalanması amacıyla "sahte gelin" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bizim Yunus' Yılı Açılış Töreni'nde konuştu: 'Dünya Dili Türkçe' adıyla bir seferberlik ilan ediyoruz
Hayat

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bizim Yunus' Yılı Açılış Töreni'nde konuştu: 'Dünya Dili Türkçe' adıyla bir seferberlik ilan ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Bizim Yunus' Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Dilini kaybeden bir milletin hafızasını, benliğini hatta inancını kaybedeceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üzülerek ifade etmek isterim ki dilimizde çoraklaşma sürecini yaşıyoruz. Yabancı dile verilen önem maalesef Türkçe'mizi gölgede bırakıyor." ifadelerini kullandı. Hep birlikte 'Dünya Dili Türkçe' dememiz gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunus Emre'ye istinaden 'Dünya Dili Türkçe' adıyla seferberlik ilan ediyoruz. Bu çalışmalara gereken her türlü desteğin verileceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndan Doğan Cüceloğlu'nun ölümü ile ilgili açıklama
Gündem

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndan Doğan Cüceloğlu'nun ölümü ile ilgili açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Doğan Cüceloğlu'nun ölümü ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. Açıklamada, "Müteveffanın kafa kısmında düşmeye bağlı kanamanın olduğu anlaşılmış olup, konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir." denildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.