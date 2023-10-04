AK Parti medyayla buluştu

Yerli ve yabancı gazeteciler, medya yöneticileri ve köşe yazarları katıldığı buluşmaya ev sahipliği yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi’nin Türkiye ve dünya demokrasi tarihine geçecek örnek nitelikte bir seçim olduğunu söyledi. Yaklaşan 2024 Yerel Seçimleri için de parti olarak saha çalışmalarına başladıklarını dile getiren Kabaktepe, bu seçimden de başarıyla çıkacaklarını kaydetti. Kabaktepe, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm Türkiye’nin 2029’a kadar AK Parti belediyeciliğiyle yeniden buluşulmasını sağlayacaklarını” söyledi. Kabaktepe, gerçek haber için değerlerinden kopmayan tüm gazetecilere de teşekkür etti.