|
Gündem

AK Parti medyayla buluştu

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından 3. Medya Buluşması düzenlendi.

Haber Merkezi
04:00 . 4/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Osman Nuri Kabaktepe

Osman Nuri Kabaktepe

Yerli ve yabancı gazeteciler, medya yöneticileri ve köşe yazarları katıldığı buluşmaya ev sahipliği yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi’nin Türkiye ve dünya demokrasi tarihine geçecek örnek nitelikte bir seçim olduğunu söyledi. Yaklaşan 2024 Yerel Seçimleri için de parti olarak saha çalışmalarına başladıklarını dile getiren Kabaktepe, bu seçimden de başarıyla çıkacaklarını kaydetti. Kabaktepe, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm Türkiye’nin 2029’a kadar AK Parti belediyeciliğiyle yeniden buluşulmasını sağlayacaklarını” söyledi. Kabaktepe, gerçek haber için değerlerinden kopmayan tüm gazetecilere de teşekkür etti.


#AK Parti
#medya
#İstanbul
4 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Galatasaray, zorlu Manchester United deplasmanından 3-2 galip ayrıldı | ÖZET