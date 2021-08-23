AK Parti Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'dan açıklama

AK Parti Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, aracını durduran polislerle girdiği diyaloğa ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"MİLLETİMİZİN TAKDİRİNE BIRAKIYORUM"

Yılmaz, "Üzgünüm... Keşke kamuoyu böyle bir konu ile meşgul edilmeseydi. Arabamı durdurduğum ve kimlik gösterdiğim halde, yasalara aykırı ve kasıtlı bir şekilde maskesiz polisler tarafından yarım saat bekletilmemi ve maruz kaldığım hukuksuz muameleyi Aziz Milletimizin takdirine bırakıyorum" dedi.

Üzgünüm...Keşke kamuoyu böyle bir konu ile meşgul edilmeseydi.Arabamı durdurduğum ve kimlik gösterdiğim halde, yasalara aykırı ve kasıtlı bir şekilde maskesiz polisler tarafından yarım saat bekletilmemi ve maruz kaldığım hukuksuz muameleyi Aziz Milletimizin takdirine bırakıyorum. REKLAM August 22, 2021

MERSİN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Mersin Valiliği, olayla ilgili açıklamasında polis memurlarının yasal mevzuatın dışına çıktıklarını, bu nedenle haklarında soruşturma başlatıldığını bildirmişti. Mersin Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"BİLİNMESİNE RAĞMEN BEKLETİLDİ"

İlimizde 18 Temmuz saat 18:30 sıralarında Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın arabasının durdurulması olayı ile ilgili olarak, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın sosyal medya paylaşımı, olayı tamamen çarpıtmaktadır. Bahse konu olayda Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın aracı polis memurlarınca ihbar üzerine durdurulmuştur. Karayolları Trafik Kanunu'nun 71. Maddesi G Bendi'nde görev ve hizmet gerekleri ve güvenlik nedenleriyle geçiş üstünlüğüne sahip araçlar sayılmıştır. Bu çerçevede milletvekilinin kullandığı araç bu kapsamda olmasına rağmen polis memurlarınca durdurulduktan ve milletvekili olduğu anlaşıldıktan sonra yarım saat bekletilmiştir.

"YASAL MEVZUATIN DIŞINA ÇIKILDI"

İlgili şube müdürünce sorgulamanın yanlış yapıldığı, aracın kaydının bulunduğu, bu bakımdan milletvekilinin aracının plakasının yanlış bildirildiği ihbarın yanlış olduğu söylenmesine rağmen bekletilmiş, ancak mesele İl Emniyet Müdürü'ne intikal ettikten sonra çözülebilmiştir. O esnada polis memurlarının yapması gereken, eğer tespit edilen ihlal var ise tutanak tutup ilgili kurumuna göndermektir. Ancak ön tahkikattan anlaşılmıştır ki, görevli memurlar yasal mevzuatın dışına çıkmışlardır. Bunun üzerine haklarında gerekli yasal işlem başlatılmıştır.