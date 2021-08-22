Mersin Valiliğinden Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın aracının durdurulmasına ilişkin açıklama: Görevli memurlar yasal mevzuatın dışına çıktı

Mersin Valiliği, Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın aracının durdurulmasıyla ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "18 Temmuz saat 18.30 sıralarında Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın arabasının durdurulması olayı ile ilgili, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın sosyal medya paylaşımı, olayı tamamen çarpıtmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bahse konu olayda, Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın aracı polis memurlarınca ihbar üzerine durdurulmuştur. Karayolları Trafik Kanunu'nun 71. Maddesi G Bendi'nde, görev ve hizmet gerekleri ve güvenlik nedenleriyle geçiş üstünlüğüne sahip araçlar sayılmıştır. Bu çerçevede, milletvekilinin kullandığı araç bu kapsamda olmasına rağmen polis memurlarınca durdurulduktan ve milletvekili olduğu anlaşıldıktan sonra yarım saat bekletilmiştir. İlgili şube müdürünce sorgulamanın yanlış yapıldığı, aracın kaydının bulunduğu, bu bakımdan milletvekilinin aracının plakasının yanlış bildirildiği, ihbarın yanlış olduğu söylenmesine rağmen bekletilmiş ancak mesele İl Emniyet Müdürüne intikal ettikten sonra çözülebilmiştir. O esnada polis memurlarının yapması gereken eğer tespit edilen ihlal varsa tutanak tutup ilgili kurumuna göndermektir ancak ön tahkikattan anlaşılmıştır ki görevli memurlar yasal mevzuatın dışına çıkmışlardır. Bunun üzerine haklarında gerekli yasal işlem başlatılmıştır."

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