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AK Parti MKYK başladı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

15:48 - 23/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde saat 15.15'te başladı.





#AK Parti
#AK Parti MKYK
#Recep Tayyip Erdoğan
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