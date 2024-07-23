AK Parti MKYK başladı

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, bir grup başıboş köpek destekçisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki garip provokasyonu sonrası TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrı yaptı. Varank, "Biz, aklıbaşında edebiyle gelen vatandaşlarımızı binbir zorluk ile TBMM'ye davet ederken bu çapulcular nasıl oluyor da Meclis'in koridorlarında saygısızca tepinebiliyor? Dikkatinize arz ederim" ifadelerini kullandı.