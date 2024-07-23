AK Parti MKYK başladı

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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde saat 15.15'te başladı.
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#Recep Tayyip Erdoğan
10 dakika önce
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde saat 15.15'te başladı.
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, bir grup başıboş köpek destekçisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki garip provokasyonu sonrası TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrı yaptı. Varank, "Biz, aklıbaşında edebiyle gelen vatandaşlarımızı binbir zorluk ile TBMM'ye davet ederken bu çapulcular nasıl oluyor da Meclis'in koridorlarında saygısızca tepinebiliyor? Dikkatinize arz ederim" ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in Mescid-i Aksa'da gerçekleştirdiği provokasyonun, daha büyük bölgesel çatışmalara yol açabilecek son derece kışkırtıcı bir eylem olduğunu belirtti.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına yönelik açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 3.7 milyon emekliyi ilgilendiren maaş zammıyla ilgili beklenen karar bugün açıklandı. AK Parti Meclis Grubu Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığını 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltileceğini duyurdu.
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