|
Gündem

AK Parti MKYK toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda, iç ve dış gelişmelere dair değerlendirme yapılacak.

15:44 - 12/12/2023 الثلاثاء
Güncelleme: 15:45 - 12/12/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı basına kapalı yapılıyor.

Gündemde neler var?

MKYK toplantısının öncelikli gündem başlığı, 31 Mart 2024'te düzenlenecek mahalli idareler seçimleriyle ilgili hazırlıklar olacak.

Belediye başkan adaylarını belirlemek için dün ilk toplantısını gerçekleştiren Aday Tespit Komisyonu'nun çalışmaları konuşulacak.

AK Parti ve MHP heyetlerinin yerel seçimlerde iş birliğine ilişkin görüşmelerindeki son durum ele alınacak.

Toplantıda görüşülecek bir diğer konu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları olacak. Bölgedeki insani durum ve Türkiye'nin Filistin diplomasisiyle ilgili değerlendirme yapılacak.

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşması sonrasında hakem Halil Umut Meler'e saldıran ve AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edilen MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın durumu da MKYK'nın gündemine gelecek.



#AK Parti
#MKYK
#Recep Tayyip Erdoğan
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Motokuryeler için yeni düzenleme: Taşıma süresi taahhüdü kalkıyor, ekipman kullanım zorunluluğu geliyor!