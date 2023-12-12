AK Parti MKYK toplandı

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, geçtiğimiz günlerde Ankara’nın Keçiören ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan ve Hacettepe Hastanesi’nde tedavisi devam eden ilkokul öğrencisi Tunahan Yılmaz’ı ve ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Özcan, sokak köpekleri ile ilgili 5 yıldır adım atmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı olaydan 1. derecede sorumlu olduğunu kaydetti.