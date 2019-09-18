AK Parti MKYK Toplantısı

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik'in konuşmasından başlıklar şöyle:

Diyarbakır'daki annelerin direnişi

Diyarbakır'daki vicdan annelerini bir kez daha selamlıyoruz. Devlet bütün gücüyle mücadele ediyor. Annelerin tavrı, teröre karşı en büyük eylemdir. Annelerin ortaya koyduğu yaklaşım, bütün dünya üzerinde teröre karşı yükselen en güçlü sestir.

Yargı reformu

Yeni dönem reform dönemi olacak. Bu paket ikinci safha olarak gündeme gelecek. İnsan hakları merkezinde şekillenen bir reform olacak. AB kriterlerini göz önüne alan bir kapsama sahip. Öncelikli olarak vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayacak. Şeffaf ve kapsayıcı yaklaşım, ifade özgürlüğünü, savunma hakkını, adalete erişimi ve adalet sisteminin işleyişinde kalitenin artmasını son derece güçlendirecektir. Büyük ihtimalle ekim ayında meclis gündemine gelecek.

Üçlü Suriye Zirvesi

3 lider de ayrılıkçı gündeme karşı çıkmıştır. Zirve çerçevesinde ortak tutumun altının çizilmesi önemli. Mültecilerin geri dönme mekanizmasının desteklenmesi önemli. Güvenli bölgenin dikkate alınmaması büyük göçü getirdi. Göç gerçeğinden kimse kaçamaz, önemli olan köprüler kurmak. Güvenli bölge mülteciler için doğru politikadır. Güvenli bölgeyle insanların topraklarına dönmesi sağlanmalı.

İsrail seçimleri

Mevcut başbakan, son derece kaygı verici şekilde seçime giderken ilhak vaadinde bulundu. Bu ırkçı yaklaşım, son derece yanlıştır. Bu vaat seçime üç dört gün kala, seçim sonucunu garantilemek için yapılmıştır. İki devletli çözümün alternatifi yoktur. Seçim sonucunda umarız İsrail daha sorumlu adımlar atar. Filistin sorununun çözülmesi için çok taraflı çözümün tam zamanıdır. İki devletli çözüm perspektifinin altı çizilmelidir.

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Erken seçim söylentileri

Türkiye'de siyasetin patronu vatandaştır. Erken seçim diye bir şey yok. Vatandaş reform bekliyor, Türkiye'nin gelişmesini bekliyor. Dolayısıyla gündemimizde erken seçim yok. Hükümet gündeme hakimdir, bahsettiğim reform süreçleri ve zirveler Türkiye'nin iyiye gittiğinin işaretidir. Önümüze bakacağız, hassas bir dönemdeyiz, vatandaşa kaliteli hizmet vermek için çalışıyoruz. bunun 'mesela' veya 'farazası' bile yoktur.

Suriye meselesi

Suriye'de tavır değişikliği yok. Mesele Suriye rejiminin kendi milletine katliam politikasıdır.

Kılıçdaroğlu'nun gizli kararname iddiaları

Bir parti başkanının konuştuğu konuda bilgi sahibi olması gerekir. Cumhurbaşkanlığı kararıyla kararname arasındaki farkın bilinmesi gerekir. Bu gizli bir kararname değildir, bir Cumhurbaşkanlığı kararıdır. Cumhurbaşkanlığı kararının birçoğu yayınlanmayabiliyor, bu da öyle bir karardır.

Burada ordunun ihtiyaçlarına dönük olarak bir zaaf oluşması söz konusu değil. Yeni iş ve üretim imkanlarının oluşması için bu karar alındı. Tesisin mülkiyeti kimseye devredilmiyor, yine Milli Savunma Bakanlığında kalacaktır. Bunu gizli bir kararname olarak anlatmak doğru bir yaklaşım değildir.

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