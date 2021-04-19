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ANKARA

AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Haber Merkezi AA
AK Parti MYK toplandı
Basına kapalı toplantı, saat 16.15'te başladı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 16.15'te başladı.

Meclis çalışmaları toplantının gündemindeki başlıklardan biri olacak.

İç ve dış gelişmelerin ele alınacağı toplantıda koronavirüs ile mücadele de görüşülecek.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.

AA

Meclis çalışmaları toplantının gündemindeki başlıklardan biri olacak.

İç ve dış gelişmelerin ele alınacağı toplantıda koronavirüs ile mücadele de görüşülecek.

AA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.


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