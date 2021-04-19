AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 16.15'te başladı.

Meclis çalışmaları toplantının gündemindeki başlıklardan biri olacak.

İç ve dış gelişmelerin ele alınacağı toplantıda koronavirüs ile mücadele de görüşülecek.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.

AA

Meclis çalışmaları toplantının gündemindeki başlıklardan biri olacak.

İç ve dış gelişmelerin ele alınacağı toplantıda koronavirüs ile mücadele de görüşülecek.

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AA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.

GÜNDEM AK Parti Sözcüsü Çelik MYK sonrası konuştu: Bildiri gayrimeşru bir teşebbüstür