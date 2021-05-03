AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.
AK Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 15.05'te başladı.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.
AK Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 15.05'te başladı.
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