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POLİTİKA

AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.

Haber Merkezi İHA
AK Parti MYK toplandı
AK Parti MYK

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.

AK Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 15.05'te başladı.

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