AK Parti MYK toplandı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Libya'da konuştu: Desteğimizi göstermek için buradayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında konuştu. Çavuşoğlu, güçlü bir heyetle yapılan bu ziyaretin amacının kardeş Libya'ya, Başkanlık Konseyi'ne ve Ulusal Birlik Hükümeti'ne (UBH) Türkiye'nin desteğini bir kere daha yinelemek olduğunu vurguladı. İki ülkenin 500 yılı aşkın tarihi, kültürel ve beşeri bağlara sahip olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, 'Batısıyla, doğusuyla, güneyiyle Libya bizim için mukaddes bir ülkedir. Türkiye olarak Libya'nın bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı ve siyasi birliğinin muhafazasını her zaman ilke edindik ve önem veriyoruz.' diye konuştu.