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ANKARA

AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

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Haber Merkezi AA
AK Parti MYK toplandı
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AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı saat 18.00'de başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aileler evlatlarını özgürlük adına popüler kültürün acımasız dişlilerine terk etmemeli
OYNAT 01:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aileler evlatlarını özgürlük adına popüler kültürün acımasız dişlilerine terk etmemeli
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 20 bin Öğretmen Atama Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ailelerimizin evlatlarımızı yetiştirirken, onları özgürlük adına popüler kültürün acımasız dişlilerine terk etmemeleri çok ama çok önemli' ifadelerini kullandı.

OYNAT 01:39
"Öğretmenlerimizin fitne girişimlerine prim verilmeyeceğini biliyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 20 bin Öğretmen Atama Töreni'nde konuştu. Boykot çağrılarının art niyetli bir girişim olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Siz eğitim öğretim mimarı mısınız sokakta çapulcu musunuz? Bize yavrularıyla haşır neşir öğretmenler lazım. Öğretmenlerimizi kışkırtmak doğru bir yaklaşım değil. Öğretmenlerimizin bu tür fitne girişimlerine prim verilmeyeceğini biliyorum' dedi.

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