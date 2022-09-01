AK Parti MYK toplandı

"Öğretmenlerimizin fitne girişimlerine prim verilmeyeceğini biliyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 20 bin Öğretmen Atama Töreni'nde konuştu. Boykot çağrılarının art niyetli bir girişim olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Siz eğitim öğretim mimarı mısınız sokakta çapulcu musunuz? Bize yavrularıyla haşır neşir öğretmenler lazım. Öğretmenlerimizi kışkırtmak doğru bir yaklaşım değil. Öğretmenlerimizin bu tür fitne girişimlerine prim verilmeyeceğini biliyorum' dedi.



