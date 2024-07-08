AK Parti MYK toplandı: İşte masadaki konular...

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki toplantı, saat 15.50'de başladı.
Gündemde ne var?
MYK'da gündeme gelecek en önemli konulardan birisi parti içindeki değişim çalışmaları olacak. Bu konuda yapılan tüm çalışmalar hızlandırılacak.
- Hatırlanacağı üzere Haziran ayındaki son MYK sonrası Adıyaman, Afyonkarahisar, Erzincan, Gaziantep, Kastamonu, Osmaniye ve Zonguldak il başkanları değişmişti. 2 Temmuz'da da Kabine'deki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanmış, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevine Murat Kurum, Sağlık Bakanlığı görevine ise İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu getirilmişti.
Fahiş fiyatla mücadele
MYK'da fahiş fiyatlarla mücadele de gündeme gelecek ve çözüm önerileri de masaya yatırılarak tartışmaya açılacak.
Kamuda tasarruf
Diğer yandan son aylarda ülkede gündem olan kamuda tasarruf tedbirleri ve ekonomideki alınacak yeni önlemler de masada olacak. Bu noktada parti içinde görüş alışverişi yapılacak.