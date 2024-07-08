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AK Parti MYK toplandı: İşte masadaki konular...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde düzenlenen AK Parti MYK toplantısı saat 15.50'de başladı. Kritik toplantıda parti içindeki değişim çalışmalarından, fahiş fiyatla mücadeleye kadar çok sayıda önemli konu ele alınacak.

15:50 - 8/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 16:08 - 8/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
AK Parti MYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti MYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı, saat 15.50'de başladı.

Gündemde ne var?

MYK'da gündeme gelecek en önemli konulardan birisi parti içindeki değişim çalışmaları olacak. Bu konuda yapılan tüm çalışmalar hızlandırılacak.

  • Hatırlanacağı üzere Haziran ayındaki son MYK sonrası Adıyaman, Afyonkarahisar, Erzincan, Gaziantep, Kastamonu, Osmaniye ve Zonguldak il başkanları değişmişti. 2 Temmuz'da da Kabine'deki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanmış, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevine Murat Kurum, Sağlık Bakanlığı görevine ise İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu getirilmişti.

Fahiş fiyatla mücadele

MYK'da fahiş fiyatlarla mücadele de gündeme gelecek ve çözüm önerileri de masaya yatırılarak tartışmaya açılacak.

Kamuda tasarruf

Diğer yandan son aylarda ülkede gündem olan kamuda tasarruf tedbirleri ve ekonomideki alınacak yeni önlemler de masada olacak. Bu noktada parti içinde görüş alışverişi yapılacak.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'e davetimiz her an olabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Hollanda Milli Takımı arasında oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesi için gittiği Berlin'den İstanbul'a dönüşte gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son zamanlarda Suriyelilerle ilgili yaşanan provokatif olaylarla ilgili "Muhakkak ortada bir mikser var. Yani bu tür olaylarda bir siyasi mikserin olmaması mümkün değil. " ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, "Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir. Türkiye’de görüşme olması konusunda ise Sayın Putin'in yaklaşımları var. Irak Başbakanı’nın bu konuda yaklaşımları var. Biz her yerde arabuluculuktan bahsediyoruz da sınırımızdakiyle, komşumuzla niye olmasın?" dedi.



#Recep Tayyip Erdoğan
#AK Parti
#AK Parti MYK
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