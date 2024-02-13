AK Parti programına saldırıda yeni gelişme: Saldırganların kimlikleri belirlendi

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala CHP'li belediyelerin afiş hazımsızlığına her gün bir yenisi daha ekleniyor. Fatih’te İlçe Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ergün Turan’ın afişlerinin CHP'li İBB tarafından hukuksuzca toplanmasının ardından bu kez de Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum'un afişleri toplatıldı. Kadıköy Belediyesi tarafından toplatılan AK Parti ve Murat Kurum pankartları kesilerek çöp arabasına atıldı. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatih Coşar, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak "Milletimizin sandıkta vereceği destekle 1 Nisan’dan itibaren bu talan, yalan ve öfkeli saldırganlık düzenini sonlandıracağız." dedi. CHP'li belediyelerin afiş hırsızlığı sosyal medyada büyük tepki çekti.