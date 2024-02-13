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AK Parti programına saldırıda yeni gelişme: Saldırganların kimlikleri belirlendi

AK Parti’nin Küçükçekmece mevcut Belediye Başkanı ve adayı Aziz Yeniay’ın bir dernek ziyareti sırasında silahlı saldırı gerçekleştiren 4 kişinin kimliği tespit edildi.

10:17 - 13/02/2024 Salı
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AK Parti programına saldırı
AK Parti programına saldırı
AK Parti
Küçükçekmece Belediye Başkanı ve yeni dönemdeki adayı Aziz Yeniay'ın Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu noktaya uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmış, yoldan geçen Ebru Güneş adındaki vatandaş başından ağır yaralanmıştı.

Ekipler, olayda kullanılan aracı Başakşehir'de ormanlık bir alanda üzerine plakaları takılmış halde buldu. Olayı gerçekleştirdiği düşünülen 4 kişinin kimlikleri tespit edildi. O zanlılara yardım eden, araç kiralayan ve kaçmalarına destek olan 12 şüpheli de gözaltına alındı.


150 kişilik ekip, kamera kayıtlarını inceliyor


Olayın ardından kaçan şüphelilerin tespiti için oluşturulan 150 kişilik ekip, MOBESE kamera kayıtlarını inceliyor.


Olay yerindeki çalışmalarda, 14 adet 7.62 milimetre çapında uzun namlulu mermi kovanı ve 3 adet 9 milimetre çapında kovan bulunurken, 5 araç ve 1 ikametgâha kurşun isabet ettiği tespit edildi.


4 şüphelinin kimliği tespit edildi


Sabah'taki habere göre, kiralık olduğu tespit edilen araç Kayaşehir'de ormanlık alanda plakası sonradan takılmış halde bulundu. Dağ yollarını kullandığı öğrenilen aracın çok tozlu olduğu, sonradan takıldığı için plakasının temiz olduğu kaydedildi.


Aracın içerisindeki boş kovanlar incelemeye alınırken, saldırıda araçta bulunan 4 kişinin de kimlikleri tespit edildi.



Afiş hırsızı CHP! AK Parti pankartlarını hedef aldılar
Afiş hırsızı CHP! AK Parti pankartlarını hedef aldılar

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala CHP'li belediyelerin afiş hazımsızlığına her gün bir yenisi daha ekleniyor. Fatih’te İlçe Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ergün Turan’ın afişlerinin CHP'li İBB tarafından hukuksuzca toplanmasının ardından bu kez de Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum'un afişleri toplatıldı. Kadıköy Belediyesi tarafından toplatılan AK Parti ve Murat Kurum pankartları kesilerek çöp arabasına atıldı. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatih Coşar, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak "Milletimizin sandıkta vereceği destekle 1 Nisan’dan itibaren bu talan, yalan ve öfkeli saldırganlık düzenini sonlandıracağız." dedi. CHP'li belediyelerin afiş hırsızlığı sosyal medyada büyük tepki çekti.


#AK Parti
#saldırı
#Küçükçekmece
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