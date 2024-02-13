AK Parti programına saldırıda yeni gelişme: Saldırganların kimlikleri belirlendi

Ekipler, olayda kullanılan aracı Başakşehir'de ormanlık bir alanda üzerine plakaları takılmış halde buldu. Olayı gerçekleştirdiği düşünülen 4 kişinin kimlikleri tespit edildi. O zanlılara yardım eden, araç kiralayan ve kaçmalarına destek olan 12 şüpheli de gözaltına alındı.
150 kişilik ekip, kamera kayıtlarını inceliyor
Olayın ardından kaçan şüphelilerin tespiti için oluşturulan 150 kişilik ekip, MOBESE kamera kayıtlarını inceliyor.
Olay yerindeki çalışmalarda, 14 adet 7.62 milimetre çapında uzun namlulu mermi kovanı ve 3 adet 9 milimetre çapında kovan bulunurken, 5 araç ve 1 ikametgâha kurşun isabet ettiği tespit edildi.
4 şüphelinin kimliği tespit edildi
Sabah'taki habere göre, kiralık olduğu tespit edilen araç Kayaşehir'de ormanlık alanda plakası sonradan takılmış halde bulundu. Dağ yollarını kullandığı öğrenilen aracın çok tozlu olduğu, sonradan takıldığı için plakasının temiz olduğu kaydedildi.
Aracın içerisindeki boş kovanlar incelemeye alınırken, saldırıda araçta bulunan 4 kişinin de kimlikleri tespit edildi.