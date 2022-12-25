AK Parti rozeti için dört kriter

Siyasi partiler 2023 seçimleri yaklaşırken yerel yönetimlerde de takviye yapıyor. 2019 yerel seçimlerinden bugüne AK Parti’ye katılan belediye sayısı 42’yi buldu. Son olarak İYİ Parti’den Nazilli Belediyesi’ni saflarına katan AK Parti, katılımdan önce 4 kriter üzerinden yerel yönetimin geçmişine ve sonrasına bakıyor. AK Parti bünyesine katılacak belediye sıkı bir süzgeçten geçirilip yeni başkanlar da takibe alınıyor.

DÖRT KİŞİLİK EKİP İNCELİYOR

Alanında uzman 4 kişilik bir ekiple ilçenin sorunları ve yatırım çalışmaları raporlanıyor. İlçenin adeta röntgenini çeken ekip, başta ilgili belediye başkanının projelerine ve bunların hayata geçirilme oranına bakıyor. Bunu “şehircilik”, “mevzuat” ve “siyasi” içerikli araştırmalar takip ediyor. Yerel yönetimlerde izlenen genişleme stratejisinin, AK Parti’nin 20 yıllık iktidarı boyunca ürettiği politikalarla doğru orantılı olmasına özen gösteriliyor.

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ÖNCE RAPOR SONRA İSTİŞARE

Katılımdan önce 4 kişilik uzman ekip belediyenin bulunduğu ilçeye gidiyor. Belediyeye karşı vatandaşın nabzı tutuluyor. Uzman ekibin hazırladığı rapor genel merkeze teslim ediliyor. Sahadan bütün doneler geldikten sonra istişare toplantısında ilk değerlendirme yapılıyor. İlgili isim masadan vize alırsa ikinci aşamada ilçe üst seviyede ziyaret ediliyor. Belediyenin karnesi oluşturulup katılımın olup olmayacağı netleştiriliyor. Katılım sonrasında da benzer süreç işliyor.

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