AK Parti sandık görevlileriyle buluşuyor

AK Parti İstanbul, “İrade Sende Sandık Güvende” sloganıyla sandık görevlileriyle buluşacak.

AK Parti İstanbul, “İrade Sende Sandık Güvende” sloganıyla sandık görevlileriyle buluşacak.

İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, il teşkilatının bugünden itibaren başlatacağı programın, parti üyeleri ve seçmenlerle karşılıklı diyalog içinde gerçekleşeceğini söyledi. Bundan önceki çalışmalarda odak noktanın İstanbul’da 4,5 milyon haneyi ziyaret etmek olduğunu anımsatan Kabaktepe, “Hedefimiz, İstanbul’daki 10 milyonu aşkın 11 milyonu bulmuş seçmeni, 2 milyonun üzerindeki üyemizi ziyaret etmekti. Bugün itibariyle başlattığımız bu çalışmalarda 1 milyon 628 bin hanemizi ziyaret etmiş olduk. 3 milyon 936 bin seçmenimizin ziyaretini de tamamlamış olduk” diye konuştu. Kabaktepe, “İrade Sende Sandık Güvende” sloganıyla İstanbul’daki sandıkları baz alarak, sandık esaslı bir çalışmayı başlatacaklarını dile getirerek, 39 ilçede ve 180 noktada, bakan, bakan yardımcıları, MKYK üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanlarının oy kullandıkları sandıklarda, partinin üyeleri ve seçmenlerle buluşmayı hedeflediklerini anlattı. Çalışma sonucunda İstanbul’daki tüm sandıklarda oy kullanacak vatandaş, seçmen ve üyelerle bir araya gelmiş olacaklarını belirten Kabaktepe, “Bunlar böyle çok büyük kalabalıklar şeklinde organize edilecek toplantılar değil. Sandıktaki seçmen yoğunluğuna göre 50-100 kişi arasında seçmenimizle İstanbul’daki üyelerimiz ve vatandaşlarımızla oturduğumuz, konuştuğumuz, değerlendirdiğimiz, İstanbul’umuza, Türkiye’mize dair hem yaptıklarımızı hem yapacaklarımızı tek tek ifade ettiğimiz karşılıklı diyalog içerisinde gerçekleşen toplantılar olacak” dedi.

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